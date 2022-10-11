美国智库印中美研究所国际贸易研究室主任丹·斯泰恩博克10月9日在中国日报网撰文称，美联储激进政策引发全球外汇市场动荡，美国终将自食其果。

全球外汇市场动荡

当下全球外汇市场大幅波动，若不能建立一个更加多样化的全球储备货币体系，形势将完全失控。美国彭博社10月6日报道称，今年以来，全球外汇储备减少了约1万亿美元，降幅高达7.8%，为彭博社2003年开始编制该数据以来的最大降幅。

在全球外汇储备骤降的背后，是多国央行千方百计采取干预措施支持疲软的本国货币。9月下旬，欧元兑美元汇率创20年来新低。与此同时，英镑兑美元汇率也创下历史新低。虽然近日情况有所好转，但随着美联储继续推行紧缩政策，新的压力接踵而至。

事实上，亚洲国家也未能幸免。9月，日本花费200亿美元阻止日元跌势，这是该国自1998年以来首次采取干预措施支持本币。这笔资金将占到日本今年外汇储备降幅的19%左右。截至9月底，韩国外汇储备为4168亿美元，比上月减少197亿美元，单月降幅为2008年金融危机以来最大的一次。今年以来，印度外汇储备锐减960亿美元，降至5380亿美元。随着通胀率持续上升、美联储继续加息，压力只会越来越大。

虽然货币贬值有利于出口，但它往往造成资本外流和输入性通胀，这种情况正在亚洲新兴国家蔓延。

美联储激进政策是罪魁祸首

在世界经济处于衰退边缘的背景下，美联储的激进紧缩政策对多国货币造成冲击。在一系列冲击下，我们如今正处在二战以来经济和地缘政治最具挑战性的时刻。

这些冲击包括：一，由于美国推行保护主义、挑起贸易战，2017年以来全球复苏受阻；二，新冠疫情暴发，全球萧条随之而来，多国受到重创；三，十多年来，西方国家推行大规模财政刺激计划、超低利率以及几轮量化宽松政策；四，许多中低收入国家陷入债务危机；五，以美国为首的北约挑起俄乌战争，引发全球能源和粮食危机以及自1962年以来最严重的核危机。

若美联储一意孤行，美国基准利率或将在年底升至4.4%，并在明年达到4.6%。此外，全球外汇市场动荡可能将持续到明年一季度。

20世纪70年代以来，美元经历了三个时期的大起大落，并给国际社会造成附带损失。当美元在80年代初大幅升值时，美国国债与GDP之比不到40%。21世纪初，美元再次升值时，这一比例在55%左右。到21世纪10年代初，这一比例超过100%。受疫情暴发和拜登政府不负责任的财政政策影响，这一比例已经超过137%。

如今看来，美元不再是一个稳定的避风港，美国自食其果只是时间问题。（编辑：严玉洁 王辉 周凤梅）

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