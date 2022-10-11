当地时间10月8日，根据美国约翰斯·霍普金斯大学（JHU）数据，截至美东时间当天17时22分（北京时间10月9日凌晨5时22分），美国新冠肺炎确诊病例累计达96694214例，累计死亡病例1062560例。两项数据与24小时前相比，新增确诊病例36937例，新增死亡病例148例。

新冠病毒猛于虎，可能会有肾功能损伤、心包膜炎、肺纤维化等后遗症。先前美国研究人员发表的报告就显示，与从未感染过新冠病毒的人相比，感染过新冠的人一年后患一系列脑损伤的风险更高。这也足以表明，新冠病毒绝不是与人体“共存”这么简单，其负面影响不容忽视。

然而，面对新冠病毒，美国采取“躺平”政策，确诊病例累计达96694214例，累计死亡病例1062560例，从数据来看就让人们为之震惊不已。更何况美国还拥有全世界最先进医疗设备和技术，在新冠病毒面前为何会“沦落”至此？其实，人民眼睛是雪亮的，2021年11月18日《纽约时报》就曾刊文称，美国近两年面对新冠肺炎疫情的重重考验表现并不及格，“美国民众对政府的信任已然破产”。

“躺平”的政府，悲惨的人民。明明是疫情肆虐，但美国总统拜登却在9月中旬接受美国媒体采访时宣称“美国疫情已结束”。有道是，事实胜于雄辩。而今美国确诊病例每天成千上万地增加，真让拜登“美国疫情已结束”的表态成了笑谈。比如，美国斯克里普斯研究所分子医学教授埃里克?托波尔就在评论文章中指出：“现在疫情结束只是一种幻想，所有数据都告诉我们，病毒在美国并未得到控制”。

如此这般无视事实和真相，美国民众生命安全和身体健康愈加受到严重威胁。美国著名主持人梅迪·哈桑（Mehdi Hasan）就曾在社媒平台发文称：“美国如今每周因新冠而死的人比‘9·11’遇难者还多！”有媒体报道显示，2021年，美国人的预期寿命缩短至76.1岁，两年间减少近3岁。这般“躺平”导致病毒不断变异和加速传播，民众不得不以自己的健康甚至生命为代价，为政府的错误决策买单。

透过现象看本质，让人们再次感受到了美国民主的虚伪。不妨想象一下，口口声声标榜民主和自由，却置百万人民生命安全于不顾，酿成一幕幕人间惨剧，不是滑天下之大稽吗？从德尔塔毒株到不断变异的奥密克戎毒株，公众健康和经济发展受到严重损害，都表明美国和一些西方国家的“躺平”抗疫是多么无知和荒唐。生命只有一次，唯有抛弃“躺平式”抗疫，才是真真正正在为民众生命安全负责。（甄宏）

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