新华社布宜诺斯艾利斯10月10日电 专访：美联储激进加息冲击周边国家经济——访阿根廷布宜诺斯艾利斯大学经济学教授马奇尼

新华社记者王钟毅

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学经济学教授豪尔赫·马奇尼日前在接受新华社记者专访时表示，美联储今年以来的激进加息措施对包括拉美国家在内的周边国家经济产生不利影响，增加了这些国家的偿债成本，加剧其资本外流和本币贬值，为全球经济带来不稳定因素。

马奇尼表示，美联储激进加息对周边国家主要有两方面影响：一是这些国家外债以美元债务为主，债务利率与美联储利率挂钩，美联储加息意味着这些国家债务负担进一步加重；二是在外汇收入不足的情况下，加息导致这些国家偿债难度进一步加大。

此外，美联储激进加息还会给周边国家带来资本外流问题。马奇尼说：“当前世界面临复杂的地缘政治局势、全球性通货膨胀，在这样的背景下，美联储激进加息将加速资金从周边国家出逃，流向美国等‘成熟市场’以规避风险。”

马奇尼认为，如果美国通胀得不到有效控制，加息就会持续下去。美联储持续激进加息将对周边国家经济活动产生负面影响，尤其对阿根廷等外债高企的国家影响更大，也加大了这些国家的债务违约风险。

他表示，从历史来看，拉美地区尤其容易受到美联储激进加息措施影响。上世纪80年代拉美经历了“失去的十年”，陷入严重的经济危机，其“导火索”就是当时美联储为平抑通胀采取激进加息措施。

马奇尼警告，为避免“失去的十年”悲剧重演，拉美国家应避免因美联储加息而开始竞争性本币贬值，并警惕贸易保护主义再度抬头。

他认为，拉美国家应推进一体化，加强政策协调，联合起来应对美联储加息带来的经济挑战。

美联储9月再次宣布加息75个基点，这是今年以来连续第三次如此大幅加息，今年以来美联储已累计加息300个基点。为应对本币贬值、减少资本外流、降低债务风险，巴西、阿根廷、智利、墨西哥等国近期纷纷跟随甚至先于美联储加息，其中阿根廷目前基准利率已达69.5%。

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