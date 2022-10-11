人民网里约热内卢10月10日电 （记者吴杰）10月10日，在巴西儿童节即将到来之际，巴西中国浙江商会会长郑侠茂等一行人员将一批儿童玩具和食物带到里约玛丽保护贫困儿童园，给贫困幼儿带来温暖和爱心。中国驻里约热内卢总领事馆副总领事王尉育、领侨处处长郭填甜出席。

捐助现场。人民网记者 吴杰摄

该园负责人黛娜拉介绍，“这里毗邻贫民社区，很多学生是孤儿，有些孩子来自吸毒者、酗酒者家庭，也处于非正常抚养的状态。我们主要通过政府资助和社会捐赠来维持生存，目前给415名学龄前孩子提供早教服务，为70名儿童提供音乐、舞蹈、体育、计算机等其他补充教育课程。”

捐助现场。人民网记者 吴杰摄

该园给巴西中国浙江商会的感谢信写道：“非常感谢巴西中国浙江商会给孩子们带来的食物和玩具，以及爱和善意。在这个儿童节，我们的孩子们充满了快乐和希望！”

捐助现场。人民网记者 吴杰摄

郑侠茂表示，里约是我们在巴西生活的第二故乡，与巴西人一起共建美好家园是我们的愿望和责任，回馈社会是我们的义务。疫情使巴西的贫困家庭难上加难。今天我们给这里的孩子带来玩具、日常食品，祝愿他们儿童节快乐！也祝愿中国巴西两国人民友谊长存。

该园给中国捐助者的感谢信。里约玛丽保护贫困儿童园供图

王尉育说，通过参加巴西中国浙江商会回馈当地社会的捐赠活动，感受到巴西儿童热情似火的欢迎，非常高兴。总领馆非常支持里约的侨团和侨民开展类似公益活动，从而为当地的贫困儿童奉献更多的温暖，促进两国民心相通，使中巴两国友好更上一层楼。

(责编：艾雯、杨牧)