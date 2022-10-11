参考消息网10月10日报道据巴西里约时报在线网站9月28日报道，根据在澳门举行的国际基础设施投资与建设高峰论坛发布的《“一带一路”国家基础设施发展指数报告（2022）》，巴西、安哥拉和葡萄牙是其中得分最高的葡萄牙语国家。

据报道，总体而言，8个葡语国家在2022年“一带一路”国家基础设施发展指数排行榜上的排名都有所上升。“一带一路”是中国2013年提出的倡议，沿线国家参与了北京发展海上、公路和铁路交通线的国际战略计划，也包括能源投资。

在以印度尼西亚、菲律宾和马来西亚为首的排行榜上，巴西（第12位）是名次最高的葡语国家。其他葡语国家的排名依次为安哥拉、葡萄牙、佛得角、莫桑比克、东帝汶、圣多美和普林西比以及几内亚比绍。

该指数评估了71个重点国家（包括63个“一带一路”国家和8个葡语国家）基础设施发展的环境、需求、热度和成本。在这一指数中得分越高，该国基础设施行业的前景就越好，对企业在这些地区参与投资、建设和经营就越有吸引力。

根据这一在澳门发布的报告，安哥拉是“中国企业在葡语国家开展基础设施合作的重要市场，2021年共签署基础设施项目44个，新签合同额达26.4亿美元，占与葡语国家新签合同总额的39%”。

报道称，在葡语国家中，葡萄牙在与发展环境有关的子指数中得分最高。该指数包括政治环境、经济环境、主权偿付能力、营商环境、冲击因素和行业环境多个维度。在与经营成本和融资成本有关的发展成本子指数中，葡萄牙在葡语国家中的排名也最高。

安哥拉在发展需求子指数中名列前茅，该指数反映了一国基础设施行业相对需求和绝对需求的总和。

另一方面，巴西在葡语国家中发展热度子指数中排名居首。发展热度指数根据新签合同额计算，专门评估当地对基建设施的接受度和短期内基础设施行业的投资热度。

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