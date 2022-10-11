参考消息网10月10日报道彭博新闻社网站10月6日发表题为《中国保护物种的理念是正确的》的报道，记者是亚当·明特。文章称，中国保护濒危物种的方法，对许多非洲新兴市场国家来说，比很多西方环保主义者倡导的传统保护措施更可取。全文摘编如下：

从货币价值来看，世界上走私最严重的濒危物种不是大象或犀牛，而是红木，一种生长缓慢的热带硬木。

随着估值的螺旋式上升，热带森林遭到砍伐。设立保护区和贸易限制等传统保护措施都未能抑制需求或伐木。在其颇具争议的新书《红木：濒危物种的保护和全球中国的崛起》（以下简称《红木》）中，荷兰瓦赫宁根大学助理教授安娜·莱克·朱（音）认为，中国重视植树造林和可持续利用自然的做法更有效。该模式目前正传播到东南亚和非洲热带地区。

亚当·明特问：在《红木》一书中，你描述了刺激红木需求的各种因素。“马达加斯加现象”指的是什么？

安娜·莱克·朱答：这一现象指的是贸易限制可能对提高贸易物种的价格所产生的影响。具体是指2013年《濒危野生动植物种国际贸易公约》实施的环境贸易限制，这些限制导致红木价格飙升，尤其是来自马达加斯加的红木。

问：而保护土地是另一种似乎会产生意想不到后果的措施。

答：在这一点上，西方的生物多样性保护模式强调的是保护区。这意味着将人们排除在某些地区之外，这样他们就不会砍伐树木或种植作物。基于我在这些保护区周围交谈过的人们，这些努力在很大程度上被认为是强加的限制，而不是生活在该地区周围的人们所希望的。它影响了当地人对西方人的看法。

问：中国保护濒危物种的方法是什么？是圈养繁殖吗，就像中国对老虎和熊猫所做的那样？

答：中国对圈养繁殖的重视程度要高得多，这种做法有时可能非常成功——以大熊猫为例。对于红木来说，圈养繁殖并不是一个正确的术语。你会说种植园或某种类型的种植园农业，这实际上是非常成功的。它比简单的种植红木树更加多样化。这是整个森林经济——茶叶、蜂蜜和草药等。中国现在正在国内大规模地这样做，并开始将这种模式传播到国门之外。

问：在这种模式下，中国开发了一种具有重要文化意义的产品的可持续的合法来源，发展了一种产业，甚至设法获取了在地下贸易中丢失的税收。这些好处中有许多反过来也惠及拥有野生红木储备的国家。对许多非洲新兴市场国家来说，这比传统的保护措施更可取。

答：我想说，这比封锁一些地区的土地和投入大量资金用于军事存在以防止伐木更好。中国可以提供这种环保选择。他们在国内已经有大量的红木种植园，但在向海外传播这种模式方面才刚刚开始，我认为这是未来的趋势。

问：在过去十年左右的时间里，中国领导人提出了“生态文明”的理念，将其作为构建中国特色环境治理方法的一种总体框架。它没有做很多西方环保主义者所做的事情，它并不是为了保护自然而试图将人类与自然区分开来。

答：事实上，这一概念是中国将其环保努力界定为有别于西方的一种方式，因为它来自中国的思想和中国的思维。

问：那么，有可能达成妥协吗？

答：我认为，一旦西方人意识到我们的保护方法并不是普遍可取的方法，事情就会容易得多。

(责编：燕勐、高歌)