10月10日商务部新闻发言人就美商务部升级半导体等领域对华出口管制并调整出口管制“未经验证清单”应询答记者问。

问：近日，美国商务部在半导体制造和先进计算等领域对华升级出口管制措施。同时，在将9家中国实体移出“未经验证清单”过程中，又将31家中国实体列入，请问中方对此有何回应？

答：中方注意到相关情况。首先，通过中美双方前一阶段共同努力，9家中国实体最终从“未经验证清单”中移出，受到中美两国企业的欢迎，这表明双方只要本着坦诚合作、互利共赢的原则，完全可以找到对双方企业都有益的解决办法。

但同时，美方又将31家中国实体列入“未经验证清单”，还进一步升级半导体等领域出口管制措施。这是典型的科技霸凌做法，不仅违背双方合作精神、罔顾双方合作事实，而且严重阻碍中美企业间正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定，中方对此坚决反对。

美方的做法不仅影响中国企业的正当合法权益，也损害美国出口企业正当商业利益。美方应立即停止错误做法，给予包括中国企业在内的各国企业公平待遇。中方呼吁各方加强合作，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。

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