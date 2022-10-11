据美国媒体近日报道，自美国猴痘疫情暴发以来，美国拉丁裔的感染人数比例显著高于白人，而其疫苗接种率却远低于白人。这暴露了美国医疗服务方面的种族不平等现状。

“吉尼奥斯”疫苗是美国食品和药物管理局批准的一种预防天花和猴痘的两剂疫苗。数据显示，尽管美国白人在每周猴痘病例统计中所占的比例不到30%，该疫苗第一剂的近一半却都是由白人接种。与此同时，拉丁裔美国人的接种比例仅为20%。

根据纽约市卫生与心理卫生局的数据，截至10月1日，拉丁裔在纽约市猴痘患者中占比34%。洛杉矶公共卫生局的数据显示，拉丁裔在该市猴痘患者中占比高达45%。

美国公共卫生专家表示，美国拉丁裔群体的医保覆盖率、互联网覆盖率均低于白人，加之美疾控中心提供的西班牙语信息有限，导致这一群体无法及时获取猴痘预防和疫苗接种相关的信息。皮尤研究中心的一项民意调查显示，截至2021年2月，只有65%的美国拉丁裔成年人表示他们家里有宽带连接，而在白人成年人中，这一比例为80%。

全美拉丁裔医学协会执行委员会成员朱迪丝·弗洛雷斯表示，从艾滋病到新冠肺炎再到猴痘疫情，美国拉丁裔一直无法获得公平的医疗服务，在疫情中总是处于劣势。

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