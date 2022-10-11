中国日报网10月10日电（记者 潘一侨） 本期《中国那些事儿》我们带您认识一位在华生活15年的汉学家，他的国家坐落于欧洲腹地，被誉为多瑙河明珠，他就是匈牙利驻华使馆文化与教育参赞、李斯特中心-匈牙利文化中心主任艾登。

艾登精通多国语言，曾学习过匈牙利语、英语、法语、西班牙语和希伯来语的同声传译。出于对语言的热爱，他决定开始学习汉语，并先后毕业于北京外国语大学和中国传媒大学的对外汉语专业。在学习汉语的过程中，艾登深深爱上了这个有着深厚文化的东方古国，不知不觉已经在中国生活了15年。

艾登目前除了担任匈牙利驻华使馆文化与教育参赞，他还有一个重要的身份，那就是李斯特中心-匈牙利文化中心（北京）的主任。中心自2013年成立以来，在促进中匈两国文化交流方面发挥着重要的桥梁作用。这里虽然面积不大，但彰显出匈牙利文化的多样性和丰富性。通过艾登的介绍，我们与匈牙利语的书籍、匈牙利服饰、匈牙利乐器和顶级瓷器以及匈牙利的葡萄酒来了一次近距离的接触，大饱眼福。

用音乐搭建沟通的桥梁 诠释中匈两国深厚友谊

据艾登介绍，李斯特中心-匈牙利文化中心的主要工作是为中国数百名儿童开设音乐课，并使用柯达伊音乐教学法，让孩子们能够利用音乐的力量建立团队意识，并帮助孩子们用艺术的方式来表达自己。

中匈两个民族有着特殊的历史渊源。匈牙利民众普遍认同他们的祖先是来自于东方，中匈两个民族曾经有过血脉相通的亲缘关系，所以李斯特中心的老师在教授孩子们西方音乐的同时，一直对比匈牙利和中国的民歌，因为二者拥有惊人的相似性特征。

“汉语热”持续升温 孔子学院助力“中国文化”在匈牙利生根发芽

艾登说，匈牙利有着百年的汉学研究传统，现在匈牙利已经拥有五所孔子学院，分别是罗兰大学孔子学院、赛格德大学孔子学院、佩奇大学中医孔子学院、米什科尔茨大学孔子学院和德布勒森大学孔子学院。其中三个学院教授中国传统文化和语言，还有两个学院教授中医和中药知识。

中匈建交73年以来，中匈双边关系近年来始终保持健康稳定发展，两国人文教育领域合作亮点频现。匈牙利汉语热与孔子学院的大力推广密不可分，据艾登介绍，现在对中国文化感兴趣的匈牙利人越来越多，再加上近几年，中国电影走进匈牙利、中国旅游文化周等活动在布达佩斯相继成功举办，汉语桥、“水立方杯”海外华人中文歌曲大赛，吸引了一大批爱好中国文化的匈牙利学生参加。同时，匈牙利政府在中国相继举办了布达佩斯节、匈牙利当代艺术展等活动，让两国文化交流越来越紧密。

艾登自己也是在孔子学院开始学习汉语的，他认为这是外国人第一次了解中国文化的窗口，对孔子学院为增进两国人民相互了解、传播中国文化作出的积极贡献，艾登表示赞赏和肯定。

“一带一路”引领方向 中匈合作成果璀璨

2017年，中匈两国共同宣布建立全面战略伙伴关系，中匈关系进入“换挡提速”的历史新阶段。作为第一个同中国签署关于共同推进“一带一路”建设政府间合作文件的欧洲国家，“一带一路”为中匈文化的交流与合作谱写出新的灿烂篇章。

艾登高度评价了“一带一路”的作用，他认为大家生活在一个地球上，各国应该相互尊重、相互合作，“一带一路”对促进国家之间的合作与交往发挥着重要的作用。他期待，未来在“一带一路”合作框架下，能够更好地促进中匈两国人民的语言相通、文化相通和民心相通。

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