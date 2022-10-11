新华社阿比让10月10日电（记者郑扬子）科纳克里消息：第29批中国援几内亚医疗队10日在几内亚首都科纳克里的中几友好医院开展急救培训活动。

此次活动主题为“急救白金十分钟，国际自救互救日”，由中国国家应急医学研究中心白金十分钟工作室、全国自救互救志愿服务联盟、中国第29批援几内亚医疗队和中几友好医院等发起，援几医疗队为中几友好医院的医护人员开展了心肺复苏、海姆立克急救、转运患者、急诊接诊等项目的演练和培训。

中几友好医院院长迪亚内在培训结束后的致辞中说，这是一次全流程的急救演练，今后将继续开展学习和演练活动，把培训所得融入实际工作，在医护人员中强化“时间就是生命”意识，为几内亚急危重症患者争分夺秒。

援几医疗队队长郭伟在活动中说，希望通过这次培训，把作为急救必备技能的心肺复苏技术传递给中几友好医院的医护人员，让更多人掌握这项急救技术，使突发意外的患者得到及时救治。

中国第29批援几内亚医疗队由来自北京市卫生健康委、首都医科大学附属北京天坛医院、北京市疾病预防控制中心的22名队员组成，于今年3月7日抵达科纳克里，在临床医学、医院管理、卫生政策、医疗改革、公共卫生、健康促进等多个领域与几内亚方面展开合作。

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