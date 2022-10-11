本报记者 邹雅婷

“跨越两国的审美：日本与中国汉唐时期文化交流”展览现场。

清华艺博供图

模仿中国铜镜式样、纹饰的日本仿制镜，日本奈良古寺遗址出土的唐三彩兽足，记载日本遣唐使经历的井成真墓志拓片……在清华大学艺术博物馆近日举办的“跨越两国的审美：日本与中国汉唐时期文化交流”特展上，种类多样的文物勾勒出中日文明交流图景。

2022年是中日邦交正常化50周年，清华大学与日本奈良县政府联合举办此次展览，向观众展示源远流长的中日文化交流史。展览汇集了来自日本奈良县立橿原考古研究所等机构的100余件（套）与中国相关的文物，其中有诸多首次出境日本的珍贵文物，同时还展示了中国文博机构收藏的数十件与日本相关的文物。

展览分为“倭人的姿态”“倭国与中国”“日本国的成立”“祈祷的样态”“大和的地宝”“中国视角的日本”6个单元，追溯古代日本国家发展进程，梳理中日两国悠久的交流历史。

“倭人”是“日本国”建立前中国对日本人的称呼。“乐浪海中有倭人，分为百余国，以岁时来献见云。”《汉书·地理志》中的这段文字是中国正史中有关日本与中国外交的最早记载。公元前1世纪左右，日本列岛正处于弥生时代，倭人横渡大海，远赴中国。

展览中有一块东汉末年的楔形墓砖，出土于安徽省亳州市曹操宗族墓群元宝坑一号东汉墓，砖上刻有与日本相关的字样，对研究中日文明交流具有重要价值。

自弥生时代至古坟时代，大量的中国制铜镜被船载至日本。在日本，模仿这些舶来品生产的铜镜被称为仿制镜。与从中国进口的铜镜相比，仿制镜的纹样和铭文有所简化，还有一些带着日本特有的铃铛。三角缘龙虎镜是日本古坟时代铜镜中较具代表性的作品，以龙虎形象取代了中国铜镜中常见的神兽图案。奈良县天理市下池山古坟出土的连弧纹镜，是以东汉连弧纹镜为原型制作的特大仿制镜。此镜直径37.6厘米，铸造精良，毫不逊色于中国铜镜。从附着的纤维可以看出，它被收纳在一个荷包形镜袋中，埋于专用小石室内，在陪葬品中受到特别待遇。

7世纪初至9世纪末，日本曾4次遣使入隋、十几次遣使入唐，掀起了一波又一波中日文化交流的高潮。展览中呈现了多幅陶板复原高松塚古坟壁画，壁画中的四神图、星宿图和人物群像是中国隋唐墓葬壁画的常见题材。高松塚古坟是7世纪末至8世纪初建造的，位于奈良县高市郡飞鸟历史公园内，古坟中的壁画是日本国宝，其绘画内容明显表现出中国文化的影响。

展览中还能看到奈良县樱井市安倍寺遗址出土的唐三彩兽足，年代为8世纪，与之并列展出的是同时期的奈良三彩小壶、奈良三彩底托等。色彩鲜艳的唐三彩被带到日本，日本国内工匠模仿唐三彩烧制出奈良三彩，其产地主要在平城京及其周边地区。

中方展品中也有不少值得关注的文物。河南洛阳龙门神会墓出土的唐代鎏金青铜柄香炉，与日本正仓院所藏赤铜柄香炉形制几乎一致。神会是禅宗六祖惠能晚期弟子，被尊为禅宗七祖。禅宗于12世纪传入日本，对日本的思想文化产生了深远影响。

据介绍，此次展览是清华大学艺术博物馆继2018年“西方绘画500年：东京富士美术馆馆藏作品展”以来第五个中日合作的国际交流展览，展期将持续至12月4日。

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