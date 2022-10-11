■ 李 婕

“共同建设更加美好的世界——中国兑现了这一承诺，并被其世界各地的朋友和伙伴所发行的纸币记录了下来。”几天前，中国外交部发言人华春莹在社交媒体上写下这段文字，并连发13张图，引起海内外众多网友共鸣。

从塔吉克斯坦国家图书馆，到阿尔及利亚一号通信卫星，印上各国纸币的这些地标建筑及亮眼成就有一个共同点——都是“中国建造”。外国网友点评：“这都是中国和平交流和亲善友好的好例子。”中国网友点赞：“它们展示了中国与世界各国的硬核‘联名’，给力！”

一国纸币是“国家名片”，每张纸币上的图案既承载了厚重的历史与文化，也彰显了国家荣耀。“中国建造”不断现身多国纸币，持续诠释着中外合作共赢的美好故事。

那是“中国建造”杠杠的实力。细看这一处处地标：阿尔及利亚大清真寺，被称为阿尔及利亚“千年工程”，拥有世界最高的宣礼塔；普特拉姆电站，是斯里兰卡第一座燃煤电站，被当地人民亲切地称为“维多利亚之光”；科威特中央银行新总部大楼，形似一座金字塔，海湾景色一览无余。这些漂亮的“答卷”背后，常伴随着严苛自然环境的挑战、极高的技术要求，中国建设者们凭实力一次次在全球竞争者中胜出，在当地创下一个个工程领域的“极限”与“首次”。如今，中国参与建设的路、港、桥、高铁、电站遍布世界各地，“中国建造”正成为中国合作伙伴的可靠选择。

那是民心相通的浓浓暖意。五洲四海，与“中国建造”相伴落地的，不仅是一项项超级工程，更是千千万万友谊的种子。瓜达尔港项目位于巴基斯坦西南大片荒漠地带的海边，自然环境和气候条件恶劣，但随着建设不断完善，昔日人烟稀少的小渔村正逐步成为国际化港口。当地民众说，中国“工程神话”的创造，不仅在于项目本身，更在于建设过程真正惠及当地民生，助力经济发展。传技术、帮就业、办学校、修房舍、解决饮水用电等民生问题……一个个中国建造的大工程里，蕴藏着许多“小而美”的项目，实实在在筑起民心之桥。国之交在于民相亲，民相亲在于心相通，纸币上的小小图案，不就是最好的见证吗？

那是牵手合作的累累果实。从印上纸币的“中国建造”看过去，拉玛八世大桥象征中泰友谊；莫伊国际体育中心竖起中国和肯尼亚友谊的丰碑……一段段往事无不体现着中国历来重视的和平发展、合作共赢。截至今年7月底，中国已与149个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。更多的“中国建造”正穿山越岭、跨越海峡，将世界联通起来。根据世界银行预测，共建“一带一路”有望使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。一个美好明天的新图景，也在徐徐展开。

从广袤非洲大草原上的蒙内铁路，到霍尔木兹海峡湾口的瓜达尔港，“中国建造”不仅打造了一个个令世界惊叹的地标，更筑起了坚不可摧的友谊桥梁。一批批中国建设者们将继续挥洒汗水，让“中国建造”添彩美好世界。正如一位中国工程师所说：“其实，一个人一生修不了几座桥。但它可以成为连接中外人民的一座桥梁、一种纽带。”

（作者为本报评论员）

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