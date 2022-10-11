吴 恳

10月11日是中国与德国建交50周年纪念日。半个世纪以来，中德关系保持高水平运行，两国跨越政治制度、社会文化和发展阶段的显著差异，书写了一个个共同发展、相互成就的成功故事。中德合作与时俱进，展现出充足的活力、耐力、韧力、潜力，成为中欧合作的“领头羊”。

政治互信持续深化，双边关系不断迈上新台阶。中德2004年宣布在中欧全面战略伙伴关系框架内建立具有全球责任的伙伴关系，2010年决定全面推进战略伙伴关系并建立政府磋商机制。2014年3月习近平主席对德国进行国事访问期间，两国关系进一步提升为全方位战略伙伴关系，进入提质升级的全新阶段。中德之间70多个对话与磋商机制不断织密织牢双方合作的网络。两国政府间磋商已成功举办6轮，在推动中德务实合作方面发挥着“超级发动机”作用。

经贸等务实合作硕果累累，不断造福两国人民。中德双边贸易额从1972年不到3亿美元增长至2021年2351亿美元，如今一天的贸易额就达两国建交之初全年的2倍多。中国连续6年成为德国最大贸易伙伴，德国连续47年成为中国在欧洲的最大贸易伙伴。目前，5000多家德国企业在华投资兴业，2000多家中资企业在德生产经营。两国产业链供应链深度融合，对华出口为德国创造近百万个就业岗位，在华德企是中国经济发展的参与者和受益者，经贸合作为两国企业和人民带来看得见摸得着的红利。

文教交流和人员往来日益密切，人文纽带不断拓宽。当前，两国友好省州和城市已达103对。两国青年对彼此语言和文化的兴趣日益浓厚，中国有150余所高校开设德语专业，德国有超过3万人学习中文。目前在德国有5万多名中国留学生和学者。2017年7月，柏林动物园大熊猫馆开馆。2019年8月，在这里旅居的中国大熊猫成功诞下一对双胞胎“梦想”“梦圆”，生动象征着双方友谊开花结果。

当今世界正经历百年未有之大变局，这是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。今年5月，习近平主席在同德国总理朔尔茨举行视频会晤时强调，中方发展中德关系的初衷不变，同德方加强合作的真诚愿望不变，对中德共同办成更多有意义大事的信心不变。朔尔茨表示，近年来德中关系发展非常好，双方应传承良好传统，持续推进两国关系良好发展势头。中德作为亚欧大陆两端最大经济体，在先进制造业、绿色环保、服务贸易、人工智能、数字经济、新能源汽车等领域合作方兴未艾。中德作为具有全球影响力的国家，面对全球性挑战，在推动经济复苏、应对气候变化、实现减贫和可持续发展等攸关全人类福祉的问题上加强协作既责无旁贷，又大有作为。

心合意同，谋无不成。站在新的历史起点上，中方愿同德方一道，坚持对话合作主基调，确保中德、中欧关系行稳致远，为增进两国人民福祉、推动世界经济复苏、守护世界和平安宁发挥积极作用，继续书写合作共赢的新篇章。

（作者为中国驻德国大使）

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 03 版）

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