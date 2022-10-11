本报记者 管克江 任皓宇

建设中的吉赞商业港。

中国港湾中东区域管理中心供图

“原来就准备建个码头，结果建造过程中为对方吹填了一座人工岛，最后还参与了港口投资运营。”说到沙特吉赞基础下游工业城港口（以下简称“吉赞商业港”）的建设过程，中国港湾工程有限责任公司（以下简称“中国港湾”）中东区域管理中心总经理杨志远娓娓而谈，“你看，这座人工岛在原设计里是没有的，还有这块地。另外，这里还要建一个临时性重件码头，最后被升级为永久结构，后面还扩展出一大片港区……”

中国港湾最初是吉赞商业港的工程承包商。2013年，吉赞疏浚吹填项目招标，工作内容主要包括疏浚吹填造地、建设防波堤和一个临时性重件码头。项目要求用块石建设防波堤，港口疏浚后的沙土要运送到8公里外的弃土场。

杨志远介绍，在项目执行中，中方发现，由于地区局势和国际市场的变化，大宗原材料价格大幅上涨，建设成本成倍增加。同时防波堤原设计不够合理，远送疏浚沙土不仅费时费力，还增加了环保负担。时任项目总经理的杨志远把这些想法坦率地告诉了业主。

杨志远表示，多出的泥沙可以在港区北部回填，增加吉赞基础下游工业城建设土地；新增疏浚的泥沙可以在码头旁吹填出一个人工岛；码头建设中，可以通过重新设计改造，增加码头的功能和使用年限……在双方一次次的讨论中，港口的设计最终得到优化调整。2016年，中国港湾中标吉赞商业港设计、采购和施工EPC（工程总承包）项目。

2019年，吉赞商业港施工完成。商业港可通航超过1.55万个标准箱的超大型船舶，处理10万吨以上的杂货船和散货船。“和原先设计相比，我们帮业主省了8000多万美元，还多了两块地，获得了显著的增值服务，以及进一步升级的空间。”杨志远说。

2021年2月，中国港湾与和记黄埔组成联营体，获得吉赞商业港一期15年投资运营权。今年9月7日，开港仪式正式举行，港口进入商业运营阶段。沙特工业和矿产资源大臣班达尔·胡拉耶夫表示，吉赞商业港有助于提升吉赞地区的工业能力，利用该地区优越的地理位置和自然资源，巩固沙特在全球产业链供应链中的地位。沙特朱拜勒和延布皇家委员会主席哈利德·萨利姆表示，中国企业在吉赞基础下游工业城建设中付出的努力，为这一地区未来进一步吸引投资创造了非常有利的条件。

近日，中国港湾因承建吉赞商业港获得了全球港口论坛颁发的年度最佳港口/码头承建商奖。颁奖仪式在阿联酋迪拜举行。前来参加仪式的吉赞基础下游工业城首席执行官阿卜杜勒·哈迪对本报记者表示，中国港湾克服各种挑战优质履约，取得了成功。吉赞毗邻红海国际航道，是沟通亚洲欧洲和面向非洲的门户，也是共建“一带一路”上的重要节点。相信将来吉赞能在这方面发挥越来越重要的作用。

沙特阿美石油公司项目经理阿普杜拉·塔法表示：“沙特积极参与共建‘一带一路’和沙特‘2030愿景’对接。吉赞商业港的设计、建设和运营，就是共商共建共享的生动体现。随着沙特迎来更多的发展与投资机会，相信我们与中方伙伴的合作将进一步深入。”

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)