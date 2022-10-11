本报记者 谢佳宁

“中国正通过共建‘一带一路’、落实全球发展倡议、全球安全倡议等，推动构建人类命运共同体，促进全球共同发展繁荣。”日前，墨西哥国际政治专家赫拉尔多·托雷斯·巴尔德斯在接受本报记者采访时说。

巴尔德斯表示，共建“一带一路”旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，将推动沿线国家和地区的经贸往来与投资合作，成为促进全球经济增长的重要动力。在他看来，“一带一路”银行间常态化合作机制为沿线国家和地区基础设施项目建设提供了稳定、多元和可持续的融资支持。

作为世界贸易大国，中国是许多国家的主要贸易伙伴。巴尔德斯表示，中国是世界经济增长的重要引擎，也是自由贸易的主要推动者。根据联合国贸发会议今年6月发布的《2022年世界投资报告》，2021年中国是全球第二大外资流入国。“中国市场对于外国投资者极具吸引力，随着中国不断扩大高水平对外开放，外企在华投资拥有了更多保障和更好的发展前景。”

在谈到近期中国经济表现时，巴尔德斯表示：“最新的数据显示，中国经济基本面依然稳健，受新冠肺炎疫情影响的中国市场正在加速恢复向好。”他特别提到，2021年服务业对中国国内生产总值贡献率达54.9%，为中国经济持续稳定发展提供了重要支撑，“从中长期来看，我十分看好中国经济发展前景。”

“中国经济发展取得的成绩得益于中国共产党的领导，得益于有中国特色的社会主义制度。”巴尔德斯认为，改革开放以来，中国减贫事业取得历史性成就。在中国共产党带领下，中国贫困人口减少近8亿，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上，为全球减贫事业作出了重大贡献。

巴尔德斯认为，中国始终支持和践行真正的多边主义，以开放包容、互利共赢的精神同世界各国共谋发展，同更多发展伙伴共同推进全球发展事业。“中国坚持走和平发展道路，推动共建‘一带一路’、全球发展倡议和全球安全倡议落实落地，中国正以实际行动携手各国共同应对全球性挑战，为人类和平发展事业作出重要贡献。”

（本报墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 03 版）

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