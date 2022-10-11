本报记者 张朋辉

9月12日至10月7日，联合国人权理事会第五十一届会议在瑞士日内瓦举行。会议期间，中国代表团通过国家发言、共同发言、举办边会和图片展等多种形式，全面宣介中国人权理念和成就，挫败美西方国家涉疆决定草案，坚决驳斥少数西方国家诬蔑攻击，坚定维护国家主权、安全、发展利益。中国为广大发展中国家仗义执言，揭露美西方国家长期存在的人权痼疾，推动人权领域国际合作，以实际行动推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展，推动构建人类命运共同体。

挫败涉疆决定草案，坚决维护国家利益

当地时间10月6日下午3时许，联合国日内瓦办事处所在地万国宫的二十号会议大厅座无虚席。当天，联合国人权理事会第五十一届会议对美国牵头提交的一项涉疆问题决定草案进行表决。当表决结果出现在大屏幕上时，会场上响起了热烈掌声，一些国家的使节纷纷向中国代表表示祝贺。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使当天在反对上述草案的发言中表示，美国等国提出这个草案并把它包装成“程序性问题”，就是要将根本不存在的所谓涉疆人权问题纳入人权理事会议程，“实质就是利用联合国人权机构干涉中国内政，推进其‘以疆制华’的政治图谋”。

陈旭说，涉疆问题根本不是什么人权问题，而是反暴恐、去极端化和反分裂问题。经过艰苦努力，新疆已经连续5年多未发生暴恐事件，新疆各族人民的人权得到最大限度的保护。美国等国无视事实真相的做法是典型的政治操弄，也是对新疆各族人民人权的最大侵犯。他特别指出，到目前为止，人权理事会所有国别决议都是针对发展中国家。美国等国对自身侵犯人权的劣迹视而不见，却热衷于对别国指手画脚。

古巴代表胡安·罗曼的发言很有代表性。他指出，这一草案选择性地把中国作为目标，其实质是西方大国把人权作为工具来实现其政治目的。他质问道：“这些提案国口口声声说关心新疆问题，中国过去在人权理事会会议期间组织过多次边会介绍新疆情况，中国还多次邀请各国外交官访问新疆，甚至在新冠肺炎疫情期间也克服困难组织类似活动，这些提案国的代表为什么从来都不参加这些活动？”

9月26日，巴基斯坦代表近70个国家作共同发言，指出尊重各国主权、独立和领土完整，不干涉主权国家内政是国际关系基本准则。反对将人权问题政治化和双重标准，反对以人权为借口干涉中国内政。人类社会正面临包括新冠肺炎疫情在内的多重挑战，国际社会应坚持多边主义，加强团结协作，共同应对全球性挑战，共同促进世界和平与发展，促进和保护人权。20多个国家以单独发言等方式支持中国。近百个国家以不同方式表达对中国正当立场的理解和支持。

反对将人权问题政治化，呼吁扎实推进全球发展倡议

在本届会议上，中国代表团多次发言，呼吁各国平衡推进经社文权利和公民政治权利，呼吁联合国人权高专办加大对经社文权利、发展权和健康权的重视和投入，尊重各国根据本国国情自主选择的人权发展道路。中国代表团还为发展中国家仗义执言，支持发展中国家维护自身利益，反对美西方国家将人权问题政治化、干涉发展中国家内政。

9月13日，联合国人权理事会第五十一届会议就联合国人权事务代理高级专员报告举行一般性辩论。陈旭在代表30余国作共同发言时指出，当前新冠肺炎疫情延宕反复，对发展中国家经济社会发展造成严重影响。疫情暴露出长期以来多边人权机构对经社文权利、发展权和健康权投入严重不足。我们呼吁高专办切实加大对经社文权利、发展权和健康权的重视和投入，将消除不平等作为核心工作，帮助各国特别是发展中国家战胜疫情挑战、实现经济社会可持续发展。希望高专办在征得当事国同意的基础上，积极提供人权技术援助，尤其是帮助发展中国家加强人权能力建设。

9月19日，中国代表在会议与民主公平国际秩序问题独立专家对话会上发言，呼吁各方落实全球安全倡议，践行真正的多边主义。

9月21日，陈旭在会议就包括经济、社会、文化权利和发展权在内的专题性人权问题举行的一般性辩论上发言，呼吁国际社会扎实推进全球发展倡议，确保人民依法享有广泛充分、真实具体、有效管用的人权，重振落实2030年议程的全球合作，共同构建人类命运共同体。

9月21日，中国代表30余国作共同发言，呼吁各方坚持以人民为中心，加大在促进和保护经社文权利、消除不平等方面的投入，反对没有国际法依据的单边制裁。共同发言指出，新冠肺炎疫情导致全球发展成果出现逆转，联合国2030年可持续发展议程落实进程受到阻碍，国家内部和国家之间不平等加剧。这凸显了促进经社文权利、消除不平等的重要性。

中国代表团还为斯里兰卡、尼加拉瓜、叙利亚等国仗义执言，支持发展中国家维护自身利益，反对美西方国家将人权问题政治化、干涉发展中国家内政，并呼吁取消对相关国家的单边制裁。

敦促美西方国家正视自身问题，停止侵害人权行为

针对美西方国家长期存在的人权痼疾，中国与广大发展中国家代表发出正义呼声，敦促相关国家正视自身问题，停止侵犯人权行为，采取行动改正错误。

9月20日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织副代表李松大使在联合国人权理事会第五十一届会议雇佣军问题工作组对话会上发言，呼吁美国、澳大利亚等国采取切实措施有效监管私营安保公司活动，防止继续发生侵犯人权行为。

9月22日，中国代表蒋端公使严厉谴责美国对叙利亚进行非法军事干预等行径损害叙利亚人民基本人权，敦促美方立即停止侵犯人权行为。

…………

9月28日，中国代表在联合国人权理事会第五十一届会议“殖民主义遗留问题对享有人权负面影响”专题讨论会上发言，敦促美国、英国等西方国家反省殖民主义历史原罪，采取行动改正错误。

9月28日，中国代表在联合国人权理事会第五十一届会议土著人权利问题年度讨论会上发言，表示新冠肺炎疫情导致美国、加拿大国内土著人面临的困境加剧，敦促美国、加拿大在疫后经济社会复苏中更好保障土著人权利。当天，中国代表在联合国人权理事会第五十一届会议土著人权利专家机制对话会上发言，呼吁美国、加拿大、澳大利亚认真反思本国土著人遭受的系统性歧视和压迫。

9月29日，联合国人权理事会第五十一届会议举行与土著人权利问题特别报告员对话会。中国代表观点相近国家作共同发言，对一些国家侵犯土著人权利问题表示严重关切，敦促有关国家切实负起应有的责任，还土著人一个迟到的历史正义和公道。

10月3日，中国代表在本届会议上指出美国非洲裔面临执法不公，敦促美方切实采取行动解决国内系统性种族主义、种族歧视和警察暴力等问题。

10月4日，本届会议就种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍现象等问题举行一般性辩论。中国代表观点相近国家作共同发言，对一些国家执法部门针对少数族裔的歧视性执法表示严重关切，要求有关国家正视自身存在的严重种族主义和种族歧视问题，全面审查和改变本国歧视性机构、法律、政策和措施，切实落实《德班宣言和行动纲领》。

10月8日，中国代表在本届会议上敦促相关国家认真对待和承担在马绍尔群岛核试验造成的遗留问题责任，并尽快批准《南太平洋无核区条约》议定书，停止在核领域的任何消极和不负责任的举动。

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)