□ 贾平凡

10月6日，欧盟委员会正式批准对俄罗斯实施第八轮制裁，其官网发布了新一轮制裁措施的一揽子方案。欧盟对俄罗斯的本轮制裁不仅包括很多贸易限制措施，还对第三国购买的俄罗斯石油价格设定上限。

俄乌冲突爆发以来，美国及欧盟对俄罗斯的多轮强硬制裁引发系列连锁反应。欧盟几轮制裁对俄罗斯的经济社会发展造成不小冲击。但欧盟自身也难以承受对俄制裁的反噬之苦。

长期以来，欧洲天然气、原油和煤炭等能源进口严重依赖俄罗斯。受俄罗斯输往欧洲天然气流量大幅削减等因素影响，欧洲深陷能源危机，天然气价格和电价大涨加剧通货膨胀，对居民生活和能源密集型企业生产造成空前压力。

在能源价格飙涨的背景下，欧洲的化工、金属等能源密集型企业只能咬牙过紧日子。大量包括电解铝、精炼锌、化肥在内的相关企业，因为无法承担骤增的生产成本，只能被迫减产、甚至停产。工厂倒闭随之而来的是失业浪潮。金属行业已向欧盟发出求救信号。近日，一批欧洲有色金属行业商业领袖联名向欧盟致公开信，希望欧盟采取临时行动，解决化石燃料电力价格过高的问题，并建议向陷入困境的公司提供支持。虽然欧盟乃至各国政府都承诺提供支持，但可以提供多少支持以及支持多长时间仍然悬而未决。

相比企业，能源涨价对欧洲民众生活造成的冲击更大，低收入居民更是深受其苦。欧洲能源交易所的数据显示，欧洲居民能源消费占个人消费支出比重已经突破10%，明显偏高。以德国为例，家用天然气价格，相当于工业天然气价格的3倍左右。高昂的天然气价格将电力成本推高至前所未有的水平。数据显示，西欧大部分地区的电价已经高达每兆瓦时600欧元以上，是去年同期的8倍多，而今年冬天电价还可能继续上涨。电价高涨引起各地抗议示威不断。

近几个月，为保障欧洲安然过冬，欧盟使出浑身解数开源节流。开源主要是从尼日利亚、卡塔尔、以色列等非洲、中东国家进口能源，并增加从美国进口液化天然气，使能源进口来源分散化、多元化，同时大力开发利用新能源；节流主要是减少能源浪费，通过各种方式提高能源使用效率。为解燃眉之急，欧盟委员会还推出了强制限电、征税、提供保护电价、更宽松的能源交易规则等紧急措施，希望借此抑制能源价格过快上涨。

欧盟史无前例的干预政策虽然是必要的，但对填补中长期的供应缺口收效甚微。目前，欧盟在能源紧缺问题上以保供应为主，在稳价格方面缺乏强有力抓手，也无法有效解决能源紧缺引发的通胀问题及民生问题。而德国等欧洲发达国家开始重启煤电、核电等传统能源，欧盟应对气候变化问题的进程不进反退。

严重的能源危机还加剧了欧洲内部分裂。由于能源对外依存程度有所不同，欧盟各成员国针对能源危机的应对措施仍然存在分歧。在日前召开的欧盟能源部长特别会议上，大多数成员国要求欧盟设置天然气价格上限，但在细节问题上难以达成一致。

日前，匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多在接受当地公共电台采访时表示，对俄制裁不仅没有使俄罗斯屈服、没有更接近和平，反而正在反噬欧洲，这一政策是“彻底失败的”“极其虚伪的”。

对欧洲而言，这个冬天恐怕会很难熬。

(责编：岳弘彬、牛镛)