本报记者 高 乔

近日，中国商务部数据显示，今年1—8月，中国实际使用外资1384亿美元，增长20.2%。从行业看，中国服务业实际使用外资金额6621.3亿元人民币，增长8.7%。高技术产业实际使用外资增长33.6%，其中高技术制造业增长43.1%，高技术服务业增长31%。从来源地看，欧盟、韩国、德国、日本、英国实际对华投资分别增长123.7%、58.9%、30.3%、26.8%和17.2%（含通过自由港投资数据）。最新投资数据直观展现了外商对中国市场的火热预期。专家分析指出，全球多国对华投资增长强劲，用真金白银对中国经济投下“信任票”。

中国仍是“最佳选择”

在近日举办的“全球财富管理论坛2022秋季峰会”上，中国欧盟商会主席伍德克表示，无论从哪个角度来看，中国仍是欧洲企业的最佳选择。相比其他利益相关方，欧洲更加依赖中国的开放。他表示，“我们相当重视中国市场。在新冠肺炎疫情前，3家欧洲汽车公司基本占据了欧洲企业对华直接投资的50%。疫情期间，排名前十欧洲公司的投资份额占欧洲对华投资份额的75%至80%，甚至达到85%。”

德国《商报》报道称，据德国中央银行数据，今年上半年，德国对中国市场的直接投资达101亿欧元，而去年同期为62亿欧元。这一数字创造了德国投资中国的历史新高。

中国英国商会调查显示，每5年中，进入中国市场的英国企业数量基本接近。这表明英国企业在中国市场一直有稳定的经营、业绩和源源不断的机会。其中，在信息技术和电信行业，有75%的英国企业将中国列为首选市场，在教育行业，有80%的企业将中国列为前三大目标市场。医疗保健、零售和消费品、酒店和旅游观光行业也将中国市场列入前三大目标市场。

今年7月底，中国日本商会发布的《中国经济与日本企业2022年白皮书》显示，在华日资企业2021年度的业绩有明显恢复，不仅超过疫情前水平，还达到历史最高水平。据日本贸易振兴机构最新版《亚洲、大洋洲日资企业实况调查》，在中国投资的日资企业中，对2021年度利润的问题，回答“盈利”的企业占72.2%，较2020年增长8.7%。

据韩国企划财政部数据，今年上半年，韩国企业总体海外直接投资金额为451.8亿美元，同比增长59.2%，中国是韩企投资的第二大投资目的地。大韩商工会议所发布报告称，2000年韩国对华直接投资约为9亿美元；而在2021年，这个数字已经飙升至67亿美元，创下历史新高。今年上半年，按投资目的地划分，韩企对中国的直接投资规模达到了54.8亿美元，高居韩国对海外总投资的第二位，同比激增123.4%。可以看出，今年上半年韩企对华总投资已经接近去年全年数据。

更多外资“在中国、为中国”

国际经济问题研究机构罗甸集团近日发布报告，对过去10年欧洲对华直接投资的核心趋势进行回顾，可以看到一个明显的变化：欧洲少数大企业正占据越来越多的对华投资份额。与此同时，欧洲对华投资更加集中于少数几大行业，尤其是高端技术制造产业。包括汽车、食品加工、制药和生物技术、化学品和消费品制造在内的五大行业，目前占到所有欧洲对华直接投资的近70%。就投资来源国而言，欧洲对华直接投资也已变得更加集中。过去4年，德国、荷兰、英国和法国4国对华投资占欧洲对华投资总额的87%。

“当前，海外对华投资呈现几大明显特征。”中国社科院世界经济与政治研究所副研究员潘圆圆接受本报记者采访时分析，其一，外资更多服务于中国内需。海外企业深耕中国市场，中国是其主要销售目的地，外资与中国市场的消费结构更加匹配，越来越呈现“在中国、为中国”的特点。其二，外资与中国经济转型和技术升级联系更加紧密。随着中国产业结构转型升级，外资更多投向技术含量较高、更加绿色节能的产业，对高端制造业、服务业等领域的投资不断增加，其中化工、生物医药、消费等行业的外资增长较为明显。其三，中国中西部地区吸引外资的增长速度亮眼。中国出台众多鼓励外资投向中西部地区的政策，助力中国实现区域协调发展。

中国商务部研究院国际市场研究所副所长白明接受本报记者采访时表示，海外对华投资强劲增长，表明中国对外资的吸引力不断提升。近年来，中国不断降低外资准入门槛。今年中国实施新版全国和自贸试验区外资准入负面清单，进一步放宽外资市场准入。《外商投资法》出台后，相关部门完成与外商投资法不符的法规文件清理，推动废止、修订、制定法规文件520部，进一步完善了外资法治环境。此外，中国基础设施建设日臻完备，营商环境优化，疫情期间外商生产经营活动得到有效保障，外商在华投资舒适度和稳定性不断提升。

“海外对华投资强劲增长，与中国优势和国际形势紧密相关。”潘圆圆分析，中国国内几大优势因素对外商产生强大吸引力：从综合成本来看，中国在劳动力、原料、能源、物流等方面的综合成本在全球范围内仍有较强竞争力；从供应链来看，中国是全球唯一拥有全部工业门类的国家，企业能在中国便捷高效寻找到上下游供应商，供应链成熟稳定；从市场来看，新冠肺炎疫情发生后，中国高效的疫情防控政策保证了全国经济的平稳运行。而且，中国人均国内生产总值超过8万元，中国市场规模和消费能力相当可观。与此同时，国际因素对外商对华投资形成一定推动力。俄乌冲突以来，欧洲地区面临能源价格高涨、通胀率飙升的经济困境，发达经济体面临经济下行压力，全球投资回报率存在较高不确定性。相比之下，外资对中国的投资回报率高、稳定性强、持续性好。良好的对华投资收益情况推动了全球产业资本向中国汇聚。

为全球经济注入稳定性

国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃近日在公开演讲中表示，今年以来，俄乌冲突，能源和粮食价格高企、金融环境收紧再加上持续不断的供给约束减缓了经济增速。IMF已3次下调经济增速预测，2022年和2023年的预测值仅为3.2%和2.9%，而明年的经济增速预期还将下调。全球经济衰退的风险正在上升。占世界经济总量约1/3的国家将在今明两年内至少连续两个季度出现经济收缩。

世贸组织一项最新预测称，由于世界经济受到多重冲击，全球贸易或将在2022年下半年失去增长动能，2023年增速将大幅下降。经合组织预测称，欧盟今年增速将为3.1%，明年可能急剧放缓到0.3%；美国经济今年增速将为1.5%，明年放缓到0.5%。

中国商务部新闻发言人束珏婷表示，当前，世界经济面临多重挑战，单边主义、保护主义抬头，全球开放共识有所弱化。中国始终支持经济全球化，坚定不移推动高水平对外开放，加快构建新发展格局，为各国企业提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。

潘圆圆指出，中国吸引外资的情况向来受国际社会关注。美国出台政策吸引制造业回流，向盟友兜售“友岸外包”。但数据和事实再次表明，产业投资是经济行为，产业资本流向历史收益高、未来预期好的地区，这是意识形态说辞难以改变的经济规律。8月，中国经济主要指标总体改善，各项经济数据表现良好，中国经济正在稳定复苏。在全球经济面临较大不确定性、主要经济体经济增长预期较为低迷的当下，中国对全球经济增长的贡献率维持在高位。海外对华投资不断增加，是外商用真金白银对中国经济投下的“信任票”，意味着外商看好中国经济长期增长性和稳定性，愿意在中国投资和耕耘，搭上中国发展快车，分享中国发展红利和机遇。

(责编：岳弘彬、牛镛)