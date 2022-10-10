人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

泰国普吉政府为孔子学院颁发“中文教育杰出贡献奖”

2022年10月10日21:33 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷10月10日电 （记者孙广勇）10月10日，泰国普吉府府尹纳荣（Narong Woonchiew）与普吉府行政院院长雷沃（Raywat Areerob）在普吉府政府会议厅为宋卡王子大学普吉孔子学院中方院长杨文波颁发“中文教育杰出贡献奖”，以表彰其以及孔子学院为普吉府乃至泰国南部中文教育所作出的杰出贡献。

纳荣在颁奖致辞时说：“在普吉孔子学院任职四年的时间里，不但在宋卡王子大学，而且在泰南各府的中小学、市政府、侨联协会等，都有杨文波院长的身影。非常感谢他以及孔子学院为普吉府及泰国南部中文教育所作的贡献。”杨文波院长对纳荣府尹和雷沃院长的肯定表示感谢，并希望普吉府政府和普吉府行政院继续支持普吉孔子学院的工作。

在颁奖仪式上，纳荣府尹和雷沃院长分别为杨文波院长颁发“中文教育杰出贡献奖”奖杯和证书。随后，杨文波院长代表普吉孔子学院向普吉府捐赠各类中文图书100册，并与纳荣府尹确定了“普吉府政府人员公共中文培训班”的培训计划。

(责编：崔越、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部