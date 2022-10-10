人民网曼谷10月10日电 （记者孙广勇）10月10日，泰国普吉府府尹纳荣（Narong Woonchiew）与普吉府行政院院长雷沃（Raywat Areerob）在普吉府政府会议厅为宋卡王子大学普吉孔子学院中方院长杨文波颁发“中文教育杰出贡献奖”，以表彰其以及孔子学院为普吉府乃至泰国南部中文教育所作出的杰出贡献。

纳荣在颁奖致辞时说：“在普吉孔子学院任职四年的时间里，不但在宋卡王子大学，而且在泰南各府的中小学、市政府、侨联协会等，都有杨文波院长的身影。非常感谢他以及孔子学院为普吉府及泰国南部中文教育所作的贡献。”杨文波院长对纳荣府尹和雷沃院长的肯定表示感谢，并希望普吉府政府和普吉府行政院继续支持普吉孔子学院的工作。

在颁奖仪式上，纳荣府尹和雷沃院长分别为杨文波院长颁发“中文教育杰出贡献奖”奖杯和证书。随后，杨文波院长代表普吉孔子学院向普吉府捐赠各类中文图书100册，并与纳荣府尹确定了“普吉府政府人员公共中文培训班”的培训计划。

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