新华社纽约10月9日电 特写：纽约“舒适”旅馆里的困境

新华社记者刘亚南

安东尼奥·奥万多今年32岁，一个月前从尼加拉瓜辗转来美国，希望获得庇护和工作。但他的愿望没有实现。如今，他和妻子带着两个年幼的孩子栖身纽约一家偏远的名为“舒适”的旅馆，为生计发愁。

奥万多是纽约市今年4月以来接收的1.7万多名寻求庇护者之一。他告诉记者，自己5天前刚从美国别的地方被送到纽约，现在缺衣少食，陷入困境。

9日傍晚，奥万多一家人和近十个同伴站在旅馆外，着急地等待御寒物资。虽然刚入秋，但纽约近几天的低温对于穿着短衫的他们来说，寻找到保暖的衣服是当务之急。

“我们没有御寒衣服，没有保暖的鞋子，钱也花光了。”奥万多说，现在自己急需找到工作。他不知道要在旅馆继续住多久，现在只能听从安排。

出于选举和地方利益等方面考虑，美国民主、共和两党围绕移民问题的分歧由来已久。共和党认为移民对国家安全构成严重威胁，支持动用军队在边境阻止偷渡，而民主党倾向于接纳移民并通过法律途径给予其合法身份。眼下临近美国中期选举，最新民调显示，移民仍是选民意见对立最严重的议题之一。

今年以来，南部的得克萨斯州、亚利桑那州、佛罗里达州等共和党主政州用巴士向华盛顿特区、纽约、芝加哥等地转运了大量非法入境的移民。

虽然纽约当地法律规定政府有义务为移民提供庇护，但最近半年移民的大量涌入使纽约市原有的庇护所早已满员。不堪移民重负的纽约市7日宣布进入为期30天的紧急状态。

目前，纽约市已有超过40家酒店被用于安置移民。奥万多所住的“舒适”旅馆位于斯塔滕岛靠近新泽西州的一角，而斯塔滕岛是纽约市五个区中发展水平最低的一个。这里缺少商业和生活服务设施，一些移民甚至到附近居民家敲门寻求帮助。

记者走进紧邻“舒适”旅馆的另一家假日快捷旅店，随即在门厅被身着制服的工作人员告知，这家旅店也已经变成了庇护中心，已停止对外营业。

纽约也在新建救助设施。记者9日在位于纽约市兰德尔岛看到，首个人道主义应急和救援中心的钢结构框架刚刚成型，施工人员还在安装组件和设施。只不过，这个旨在为移民提供中转服务的中心，预计只能容纳500人。而按照目前趋势，到明年，纽约市庇护系统接纳的人数将从目前的超6.1万人增加到10万人以上。

相对孤立的兰德尔岛上，并没有什么常住居民。那些寻求庇护者，不知将如何在这里度过凛冬。

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