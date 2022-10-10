新华社巴格达10月10日电（国际观察）伊拉克组阁为何陷入长期僵局

新华社记者凡帅帅 董亚雷

10月10日，伊拉克新一届国民议会选举结束已满一年，但该国一直未能组建新政府。一年来，组阁僵局不仅严重影响国家政治议程推进，还引发社会动荡甚至流血冲突。

分析人士指出，不同政治势力对权力的争夺以及相互间的极度不信任，是组阁僵局难以打破的主要原因。鉴于冲突方之间矛盾难解，伊拉克政局未来走向依旧不明。

政治僵局引发持续动荡

伊拉克去年10月10日举行国民议会选举，政治斗争和社会动荡的苗头选后不久就已显现。同年11月30日选举正式结果公布，什叶派宗教领袖萨德尔领导“萨德尔运动”获得最多议席。但这一结果被他的政治对手指控为“舞弊”，引发持续多日的民众抗议并造成流血冲突。

随着联邦最高法院去年12月27日批准选举最终结果，对选举本身的争议告一段落，但围绕组阁的纷争接踵而至。新一届国民议会今年1月9日举行首次会议后本应在30天内选出新总统，随后新任总统应指派议会最大党团推出的人选出任新总理并在30天内提名内阁人选。然而，由于什叶派主要政治派别之间以及库尔德阵营内部分歧严重，新总统迟迟无法产生，组阁也无从谈起。

在这当中，什叶派内部萨德尔和前总理马利基两派之间矛盾尤为突出。萨德尔欲借助在议会的席位优势，打破伊拉克战争后由各派分享政治权力的传统，寻求联合部分政党组建多数派政府，将马利基阵营排除在外。马利基则坚持组建囊括所有派别的政府。结果，萨德尔一方始终未能争取到足够多议员支持，每次出席总统选举投票会议的议员都无法达到法定人数。

为此，“萨德尔运动”议员今年6月12日集体辞职，该党派开始将重点放在呼吁解散议会、提前选举上。按照规定，空缺的议会席位由其所在选区得票第二高的候选人递补，马利基所在的政治团体“协调框架联盟”于是成为议会最大党团。7月25日，“协调框架联盟”宣布将推举前劳工与社会事务部长穆罕默德·苏丹尼为新总理候选人，遭到萨德尔反对。

7月底，萨德尔支持者两度闯入伊国民议会大楼，并开始在多省示威，抗议“协调框架联盟”的新总理候选人提名，并呼吁“改革”和“反腐”。抗议持续一个月，并于8月底在首都巴格达酿成流血冲突，一度引发全国宵禁。

9月底，因遭萨德尔支持者冲击而停摆近两个月的国民议会复会，“协调框架联盟”再度开始组阁努力。此举激怒萨德尔支持者，引发数千人冲击驻有伊中央政府机构和多国使馆的“绿区”，造成包括安全部队成员在内的上百人受伤。

矛盾难解，未来走向不明

伊拉克乱局持续引发多方担忧。联合国秘书长伊拉克事务特别代表雅尼娜·亨尼斯-普拉斯哈特日前呼吁伊各派重回对话，共同寻找解决方案。

在外界频繁呼吁下，伊国内也出现一些谋求政治和解的努力。8月以来，该国已举行了两轮全国性对话，但萨德尔方面均未派员出席。

对于伊拉克国内政治矛盾，伊政治分析人士纳杜姆·朱布里表示，冲突各方不妥协的主要原因是彼此严重缺乏信任。黎巴嫩中东问题专家哈莉·博布赛内认为，伊拉克什叶派内部纷争一直存在，但当下这种公开决裂是不寻常的，各方争执的核心并非政策上的矛盾，而是长期的“政治对抗和个人在高级职位竞争上的恩怨”。

美国“观察”网站报道，在伊国民议会9月底复会后，“协调框架联盟”投票支持来自逊尼派的议长穆罕默德·哈布希继续任职，而萨德尔一方对此无法阻止。报道称，“协调框架联盟”已开始与逊尼派和库尔德斯坦民主党就组建新政府谈判。

上述动向似乎意味着“协调框架联盟”在组阁问题上已占据部分优势，但伊政治分析人士奥斯曼·古勒皮说，萨德尔是伊拉克最有“人气”的政治家，不管他是否身处政坛，要打破政治僵局都需要他的配合。伊拉克大学法学教授纳吉布·哈拉夫也认为，在没有“萨德尔运动”参与的情况下组建新政府，大规模抗议活动可能会卷土重来。

而对于萨德尔短期内是否会参与组阁谈判，专家并不乐观。朱布里指出，相较于接受马利基阵营的方案，萨德尔更有可能再次诉诸街头抗议，因为他以“改革领导者”自居，与政治对手讨价还价会有损其声望。

(责编：崔越、吴成良)