新华社伦敦10月10日电 通讯：通胀高企、贫富分化——英减税新政难让民众买账

新华社记者

“原本新的财政计划中有些内容也许还值得一试，但政府极其糟糕的处理方式，导致计划起效的可能性彻底破灭。”生活在伦敦市卡姆登区的理查德·卡特对记者抱怨着英国政府近期推出的减税计划。

9月23日，刚上任不满一个月的英国财政大臣夸西·克沃滕宣布该国50年来最大规模减税措施以提振经济，却引发金融市场大幅震荡：英镑对美元汇率一度创下历史新低，英国政府债券遭抛售，养老金基金面临流动性危机……

卡特认为，金融市场显然受到了惊吓，过去十几天的市场波动令人不安。记者日前在伦敦市走访发现，不少居民对该计划可能造成的经济、民生问题表示担忧和不满。

刺激通胀上行

今年4月至7月，英国通胀水平接连刷新40年来最高纪录。为抑制高通胀，英国央行自去年12月以来已连续七次加息。而此时发布宽松的财政政策无疑与英国央行试图遏制通胀的紧缩货币政策背道而驰。

“价格上涨太明显了。缩短淋浴时间、少开炉子、少洗衣服，这些简直是‘标配’了！”18岁的伦敦居民布伦迪·格克斯哈利亚感叹道，“他们（政府）根本不关心我们的处境，只关心他们自己的口袋。”

索尼娅·毛罗·奥维科沃克在卡姆登区经营着一个糕点摊。“每个人都在计算着自己的开销，”她说，“我这面包车的汽油钱、电费、燃气费都在涨。做糕点的原料价格也在涨……”由于经营成本上升，她不得不提价以维持生计。

分析人士指出，在物价全面上涨、民众生活成本飙升的背景下，政府如此大规模的减税措施将进一步刺激英国已经逼近两位数的通胀率。

此外，市场机构预测，英镑贬值将导致进口产品更加昂贵、物价进一步上涨。英国智库决议基金会称，由于进口商品占英国家庭消费的三分之一，英镑贬值将加大民众的生活成本危机。

加深贫富差距

“财政计划的初衷是鼓励增长。但我认为让富人更富并不能让所有人更富！”伦敦市民安德鲁·彭尼对记者说，“物价上涨了，穷人变得更穷了。”

“解决问题的方式不是迎合富人，而应该关注普通民众。无论谁当政，他们从来不关心普通人。”格克斯哈利亚愤怒地说。

正如彭尼和格克斯哈利亚所述，本轮减税措施中饱受批评的一点就是更加倾向富裕群体，例如取消45%的最高所得税税率、取消银行业奖金上限等内容受到质疑。国际货币基金组织9月27日公开批评英国减税政策，称相关政策可能“加剧不公”并增加物价上涨压力。

经过剧烈的市场波动和外界质疑，克沃滕10月3日发表声明，宣布将放弃此前提出的取消45%最高所得税税率的计划。尽管如此，业内人士认为这并未打消外界顾虑。

决议基金会表示，即使叫停了取消45%最高所得税税率的计划，明年英国最富有的5%家庭仍将从减税措施中平均获益3500英镑，而最贫穷的20%家庭平均只能省下90英镑，这相差了近40倍。

拖累经济前景

分析人士认为，市场波动的原因是投资者对政府借贷激增的前景感到恐惧。德意志银行英国首席经济学家桑贾伊·拉贾说：“克沃滕的减税措施正在增加中期通胀压力，并增加了近期财政危机风险，这让市场很难对一个已经存在巨额债务的经济体充满信心。”

英国国家统计局数据显示，截至2022年第一季度末，英国政府债务总额为23654亿英镑，相当于其国内生产总值的99.6%。克沃滕宣布的减税措施相当于免除了高达450亿英镑的税收，这将对英国公共财政造成严重影响。

此外，英国政府表示此轮减税旨在刺激经济增长，但一项来自英国舆观调查公司的民调显示，仅有15%的英国人认为这些政策将促进英国经济增长。

另一项来自民意调查机构益普索集团发布的调查称，三分之二的英国人对政府的长期经济计划缺乏信心。同时，有62%的英国人认为克沃滕推出的这些措施使英国经济变得更加糟糕。

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