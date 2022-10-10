新华社休斯敦10月9日电（国际观察）美国：大巴上的移民 党争中的道具

新华社记者徐剑梅

从美国共和党主政州开往民主党主政城市的移民大巴近来频频登上美媒头条。继首都华盛顿特区之后，纽约市日前也宣布进入紧急状态，理由是过去几个月从南部边境地区转运来的移民数量超出了当地的应对能力。

临近美国中期选举，最新民调显示，移民是民主、共和两党选民意见对立最严重的议题之一。用大巴转运移民，从表面看是共和党人在抗议拜登政府的移民政策，但实际上美国政客真正关心的从来都不是移民的利益，也不是选民的诉求，而是自己的选票。大巴上的移民，只不过是美国党争“政治秀”中的又一个道具。

移民激增

在9月30日结束的2022财年，前11个月美国拦截的越境移民超过210万人次，创下历史新高。

在得克萨斯州圣安东尼奥，来自委内瑞拉的移民路易斯告诉新华社报道员，他跋涉7个月才到达美墨边境，途中曾穿过大片沼泽和森林。“这段路非常危险。我一直饿着肚子，沿途多次看到尸体。”

死亡阴影笼罩着这些移民的路途，即便他们进入美国也未必能摆脱危险。今年6月在圣安东尼奥，53名移民被闷死在一辆大货车里。9月下旬，22岁的墨西哥农场工人塞普尔韦达·马丁内斯第三次越境，他在得州西部一条乡间公路边喝水时，遭一名开车路过的联邦移民监狱看守枪杀。

与过去相比，最近这波移民潮呈现出一些新特点：一是来源有变化：由于美国对古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉的严厉制裁加剧了当地的民生困境，导致来自这三个国家的移民人数激增。二是人数多：美国海关与边境保护局数据显示，在2022财年，不仅单月和前11个月拦截移民人次创下纪录，反复越境者人数也达到2015年以来的最高水平。三是死亡多：得州公共广播电台援引边境执法官员透露的内部数据说，2022财年在边境地带死亡的移民已超过800人，创下又一个令人悲哀的纪录。

政治作秀

分析人士指出，2008年全球金融危机后，具有排外特征的民粹主义思潮在美国加速传播。近年来，新冠疫情进一步打击美国经济民生。在此背景下，一部分美国人，尤其是共和党选民的反移民情绪增强，使得移民问题成为两党争斗的焦点之一。

大量移民涌入给美国边境城镇带来沉重的治安和经济压力。得州州长格雷格·阿伯特称，总统拜登“不来边境视察他制造的混乱，得州就把边境送到他那里”，让民主党主政的城市也体会一下移民大量涌入的滋味。从4月开始至9月中旬，得州用大巴将超过1.3万名移民送到纽约市、华盛顿特区和芝加哥等地，同样由共和党主政的位于边境地区的亚利桑那州也采取了类似行动。

这些移民大巴带有浓厚的“政治秀”色彩。过去3周，来自得州的大巴多次把移民运到华盛顿特区的美国副总统哈里斯宅邸附近。尽管佛罗里达州不与墨西哥接壤，但共和党籍的佛州州长罗恩·德桑蒂斯为博眼球，包机从得州把数十名移民送到民主党名人喜爱的度假地马撒葡萄园岛。被蒙在鼓里的移民下机后发现既无容身之所也无工作机会，一怒之下把德桑蒂斯告上了法庭。

面对移民涌入，民主党主政城市大呼吃不消。华盛顿市市长缪丽尔·鲍泽9月呼吁动用国民警卫队，称城市承受能力已达极限。纽约市不得不搭建帐篷等临时设施安置移民，却遭到附近居民起诉。芝加哥则将得州大巴运到市中心火车站的移民转往郊区安置。

党争道具

面对移民潮，共和党的州长们和民主党的市长们都承认美国移民体系支离破碎、需要改革，但谁也拿不出解决问题的良方，只是一味相互指责、大打嘴仗，为自身捞取政治筹码。

白宫和民主党方面指责共和党主政的边境州不尊重移民，把他们当成政治噱头和竞选工具。拜登公开谴责共和党人在中期选举年这样做，是“用人来玩政治游戏，把他们当作道具”，无助于解决移民问题。

得州州长阿伯特则致信纽约市和华盛顿特区市长，邀请他们来美墨边境看看那里的“严峻形势”。他说，边境州不得不安置大量移民，但却缺乏足够资金。右翼媒体纷纷嘲讽民主党人“伪善”，称只有当移民待在边境州时，这些“民主党精英”才会展现出“高姿态”。而一旦移民涌入民主党主政城市，这些精英立刻就失去了淡定。

分析人士指出，联邦最高法院今年6月推翻“罗诉韦德案”裁决，取消美国宪法对女性堕胎权的保障，引发部分选民强烈不满，从而推升了拜登的支持率，使民主党选情回暖。在此情况下，共和党人把“移民牌”作为遏制民主党选情上升势头的“重武器”，导演了移民大巴这波“政治秀”。

近期民调显示，在得州，边境安全超越打击犯罪和遏制通胀，成为选民最关心的议题。在全美，多数选民在应对移民和打击犯罪的问题上更倾向于共和党的立场。一名共和党人甚至在社交平台上说，国会参众两院共和党人都应感谢移民大巴“挽救了这场选举”。

可见，在很多美国政客心中，最重要的不是移民，也不是选民，而是选票。为了自身政治利益，即便把移民当作道具，让美国分裂加剧，他们也在所不惜。

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