海外网10月10日电 据美国福克斯新闻网10月9日报道，美国海军位于夏威夷的一处油库2021年起发生燃油泄漏污染地下水，导致附近数百个家庭患病。目前已经有数百名受害者起诉美国联邦政府，并控诉美国军方仍在否认泄漏对当地居民健康造成的影响。

在9日接受福克斯电视台一档节目采访时，受到泄漏事故影响的阿曼达·芬特称，和她一样的受害者从未被告知有燃油泄漏，直到一些家庭在水中闻到或是尝到异味，并开始出现副作用才发现。而对此，美国海军只表示“会承担部分责任”。

芬特称：“美军承认事情发生了，他们污染了水源，但不承认他们让任何人生病。我们（因泄漏事故）受到了几乎所有可能的影响，在精神、身体、经济、工作等等方面，而这一切还将继续下去……”代表燃料泄漏事故受害者的律师贝尔表示，目前此案中已有700多人要求对军方“问责”。

2021年11月，美国海军建在夏威夷的“红山”地下油库发生燃油泄漏，导致饮用水源被污染。当地卫生部门称收到了近500起油库周边地区民众抱怨水中有类似燃油气味的报告，许多人饮水后出现恶心、呕吐等不适症状，不得不依赖瓶装水或是搬到酒店住宿数月。（海外网 张霓）

(责编：燕勐、高歌)