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专家：美国国债过高令人担忧 或引发金融危机

2022年10月10日11:03 | 来源：中国日报网
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　　美国财政部近日公布的数据显示，联邦政府的债务规模已突破31万亿美元，进一步逼近31.4万亿美元的法定债务上限。美国专家认为，若情况进一步恶化，美国或将面临巨大金融危机。

　　美国或将陷入末日循环

　　美国埃默里大学商学院高级讲师雷蒙德·希尔日前在接受《中国日报》采访时表示：“更长远的问题是，我们如何确定债务何时会高到无法承受的地步。几年前，我同亚特兰大联邦储备银行主席一起参加了一个座谈会。我们一致认为，等我们知道答案时，已经来不及补救了。”

　　根据美国财政部的数据，8月国债总利息支出达到881亿美元。按照这一数据推算，一年的国债总利息将达到近1.06万亿美元。资产管理公司Townsend Group International的总裁雷德·扬克近期在美国《华尔街日报》的专栏文章中指出：“国债利息正在爆炸式增长，并朝着经济学家所说的‘末日循环’方向发展。在这个恶性循环里，政府借债支付利息产生了更多利息和更多借贷。”

　　据美国彼得·彼得森基金会估算，随着利率上涨，未来10年联邦政府在利息上的开支将增加1万亿美元。

　　路透社专栏作家雨果·狄克逊10月4日在一篇文章中指出：“2008年全球金融危机本应让全世界意识到过度负债的风险。然而自那以来，借贷还是急剧上升。”

　　在他看来，随着美国提高利率以应对高通胀，新冠疫情和能源危机重创经济增长，投资者更加害怕风险，债务重压变得更加难以承受。

　　美联储疯狂印钞无济于事

　　这些问题都是随着美元相对于其他货币的升值而产生的。狄克逊分析指出，美元坚挺让他国民众的生活更加艰难，它正在推高世界其他地区的通胀，并加剧以美元借款者的痛苦。50多年前，美国时任财政部长康纳利说，美元是我们的货币，却是你们的麻烦。今时今日，这句话同样适用。

　　现代货币理论认为，由于美国可以用本国货币借贷，当美国政府需要偿还债务时，只需印刷更多的美元。希尔告诉《中国日报》：“这显然忽略了美元是国际贸易和储蓄的主要货币这一事实。一旦外国人认为美国无法偿还债务，我们就会面临巨大金融危机。”

　　他进一步分析指出：“现代货币理论的倡导者会回应称，我们只是通过印更多钞票来偿还债务。然而，这种做法会造成通胀，若外国人认为美国以此逃避还债，我们同样会面临金融危机。”

　　在他看来，由于“多少债务才算太多”取决于世界对美国采取负责任行动的信心，我们无法给出一个量化的答案。

　　根据美国独立研究机构联邦预算问责委员会的数据，拜登去年1月上任以来批准了4.9万亿美元的新赤字，最引人注目的是1.9万亿美元的“美国救助计划”。

　　该委员会主席马娅·麦吉尼亚斯指出，随着年底临近，是时候提醒政策制定者们，他们应该承诺2022年不再继续借款。“31万亿美元的债务是一个惊人数字，他们应当为此夜不能寐。”（编辑：严玉洁 王辉 周凤梅）

(责编：燕勐、高歌)

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