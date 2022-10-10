自今年年初以来，在美国联邦储备委员会激进加息的不断冲击下，南非本币兰特持续贬值，国内通胀水平迅速攀升。由此产生的一系列问题正严重冲击南非这一新兴经济体发展。

据南非统计局9月公布的数据，南非经济今年第二季度环比下滑0.7%，农业、采矿业、制造业、建筑业等主要产业均环比负增长。

今年以来，兰特对美元已累计贬值约20%。南非资产管理机构高效集团创始人、董事和首席经济学家戴维·鲁特表示，美联储采取的激进加息政策对南非极为不利。随着兰特走弱，南非通胀水平持续上升，迫使南非央行跟进加息并长时间保持高利率，以防止通胀失控。这直接影响了南非调控国内经济的政策空间。

南非央行9月22日宣布，将基准利率上调75个基点至6.25%。这是南非央行自去年11月以来连续第六次加息。南非央行行长莱塞特亚·卡尼亚戈表示，加息是为将通胀预期更坚定地“锚定”在3%至6%目标区间的中间水平。

受食品、汽油和其他生活成本上升影响，南非今年通胀形势严峻，7月通胀率达7.8%，为13年来最高水平；8月通胀率略有下降，但仍居7.6%的高位。外界预计，南非央行或将于11月继续加息。

分析人士指出，南非央行加息将导致消费者还贷压力增大，可支配收入受到侵蚀，消费支出受到抑制，经济增长受挫。

鲁特表示，美联储激进加息带来的冲击也同样发生在许多其他新兴经济体，甚至一些发达经济体也未能幸免，不少国家被迫跟进加息。他说，美联储激进加息可能令世界经济持续放缓，也会危及美国经济自身。展望南非经济前景，鲁特表示，各国纷纷加息将不可避免地导致南非经济增长放缓，失业率上升。

据南非统计局8月公布的季度劳动力调查报告，今年第二季度，南非失业率为33.9%，尽管较前一季度略有回落，但在全球范围内仍处于较高水平，尤其年轻人失业问题令人担忧。

南非智库种族关系研究所分析师加布里埃尔·克劳斯说，无论加息还是降息，美国都只考虑一己私利。美联储激进加息直接冲击新兴经济体，尤其对贫困人口产生严重负面影响。

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