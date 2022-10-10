海外网10月9日电据美国福克斯新闻10月7日报道，一项最新民意调查结果显示，通胀持续飙升导致生活负担加重，部分美国民众打算推迟退休年龄。

上述民调由美国全国退休研究所开展，共采集了1700多名美国民众的意见，包括1000名年龄在45岁以上、计划退休的人员，以及100名年龄在35岁至44岁之间的劳动者。

数据显示，73%的受访者表示，他们因收入不足考虑推迟退休；47%的受访者表示，最近的市场波动令他们的储蓄缩水；44%的受访者表示，出于对经济前景悲观的考虑，打算推迟四年退休；此外，对自己退休计划和金融投资持乐观态度的受访者比例，从2021的72%降至今年的58%。

一位美国金融公司的财务顾问表示，许多美国人正在经历他们成年以来最严重的通货膨胀。如果他们计划在退休时靠固定收入生活，高通胀无疑会动摇他们的信心，导致他们推迟退休。

美联社此前报道称，随着通胀持续飙升，越来越多的美国民众对经济现状表示不满。该媒体9月15日发布的民调显示，超70%美国人认为国家经济状况很糟糕。（海外网 刘强）

(责编：燕勐、高歌)