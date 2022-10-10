人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美民调：高通胀加重生活负担 部分美国民众打算推迟退休

2022年10月10日09:14 | 来源：海外网
小字号

海外网10月9日电据美国福克斯新闻10月7日报道，一项最新民意调查结果显示，通胀持续飙升导致生活负担加重，部分美国民众打算推迟退休年龄。

上述民调由美国全国退休研究所开展，共采集了1700多名美国民众的意见，包括1000名年龄在45岁以上、计划退休的人员，以及100名年龄在35岁至44岁之间的劳动者。

数据显示，73%的受访者表示，他们因收入不足考虑推迟退休；47%的受访者表示，最近的市场波动令他们的储蓄缩水；44%的受访者表示，出于对经济前景悲观的考虑，打算推迟四年退休；此外，对自己退休计划和金融投资持乐观态度的受访者比例，从2021的72%降至今年的58%。

一位美国金融公司的财务顾问表示，许多美国人正在经历他们成年以来最严重的通货膨胀。如果他们计划在退休时靠固定收入生活，高通胀无疑会动摇他们的信心，导致他们推迟退休。

美联社此前报道称，随着通胀持续飙升，越来越多的美国民众对经济现状表示不满。该媒体9月15日发布的民调显示，超70%美国人认为国家经济状况很糟糕。（海外网 刘强）

(责编：燕勐、高歌)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部