尽管美国经济政策制定者百般努力，美国经济仍未摆脱困境。如今，美国通货膨胀率在飙升，劳动参与率则继续下降。

漫画作者：中国日报 石宇

越来越多的美国人面临着食品和油气价格上涨以及就业率下降带来的压力。根据美国劳工部7月公布的数据，7月中旬，首次申请失业救济的人数达到8个月来的最高水平。最令人担忧的是，美国经济开始出现更深层次的“结构性疲软”迹象。

首先，制造业是美国经济的重要支柱，然而这几十年来，美国制造业一直在走下坡路。归根结底，那些制造业企业的拥有者或管理者持续将工厂转移到劳动力成本低于美国的国家。这给跨国公司的所有者带来了更大利润，却也摧毁了千千万万美国中产阶级和工人阶级的生活，后者往往通过制造业的工作来谋生。

第二，农业是美国经济的另一结构性支柱，然而随着美国联邦政府对大片土地下达种植禁令，农业也面临巨大冲击。与此同时，多州联手以低价吞并成千上万个小农场，这些农场曾经养活了中西部、南部和西海岸的数百万个美国家庭。

第三，为了支撑面临结构性衰退的美国经济，美联储疯狂印钞，妄图通过注入现金逆转经济形势。然而，这一策略并未奏效。更糟糕的是，由于美国过度印钞，外国投资者认为美元已经大不如前，并开始抛售自身持有的美国国债以及其他相关资产。

随着越来越多的国家拒绝接受美国国债和其他以美元计价的资产，美元会渐渐失去全球储备货币的地位。拥有全球储备货币地位意味着，美国可以将通胀输出到国外；而失去这一地位则意味着，这种伎俩再也行不通。久而久之，美国消费者将为通胀买单。

美国财政部最新公布数据显示，截至10月3日，美国未偿联邦政府债务余额约为31.1万亿美元，其中公众持有的债务约24.3万亿美元。

随着大规模债务和疯狂印钞成为美国资本市场的标志，美国在衰退的泥潭里越陷越深。美国人可能会经历一段与上世纪30年代类似的滞胀时期，而且这种可能性越来越大。

如今看来，美国经济政策制定者面临着非常严峻的形势，在几个可选方案里几乎找不到出路。

（作者系美国专家、加州大学洛杉矶分校前客座副教授 格雷戈里·田中）

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