新华社维也纳10月9日电（记者于涛 刘昕宇）据奥地利媒体9日报道，奥地利总统范德贝伦在当天举行的新一届总统选举中以明显优势赢得绝对多数选票，将连任奥地利总统。

奥地利内政部9日公布的初步统计结果显示，范德贝伦在总统选举中获得54.6%的选票。报道说，尽管官方的最终计票结果可能要到10日才公布，但初步计票结果已表明范德贝伦获得的选票远超其他候选人，不需要进行第二轮投票，将再次当选奥地利总统。

范德贝伦当晚在选举结果明朗后通过社交媒体向民众表示感谢，并表示他不想改变太多，现在重要的是一起向前看，毫不拖延地应对重大课题。

奥地利总理内哈默9日晚通过社交媒体祝贺范德贝伦连任，并表示期待与其保持良好合作。

奥地利舆论此前普遍认为，范德贝伦再次当选毫无悬念。此次总统选举共有7名候选人参加，是该国历史上人数最多的一次。除右翼的奥地利自由党外，奥地利主流政党均支持范德贝伦竞选连任，且没有推出自己的候选人。

范德贝伦现年78岁，1944年生于维也纳，经济学教授，曾任奥地利绿党领导人，2016年12月当选奥地利总统，2017年1月26日宣誓就职。

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