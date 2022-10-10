本报记者 李志伟

日前，一份题为《军事干预项目：1776年—2019年美国军事干预的新数据集》的研究报告表明，冷战后，美国愈发倾向于使用武力而非外交手段，海外军事干预愈演愈烈。报告认为，美国军事霸权主义危害全球和平稳定。

“‘9·11’事件后，美国受到武力威胁的环境是不存在的，但美国使用武力却接连不断”

这份报告由美国塔夫茨大学教授莫妮卡·达菲·托夫特、马萨诸塞州布里奇沃特州立学院助理教授西迪塔·库希撰写。报告显示，自美国建国以来，在1776年至2019年期间，美国在全球进行了近400次军事干预，仅二战后，美国就进行了200多次军事干预。冷战结束后，美国的海外军事干预行动不减反增，超过1/4的军事干预发生在这一时期。

根据报告，在近400次海外军事干预行动中，34%针对拉丁美洲和加勒比地区，23%针对东亚和太平洋地区，14%针对中东和北非地区，13%针对欧洲地区。当前，美国对中东和北非以及撒哈拉以南非洲地区的军事干预呈现上升趋势。

“‘9·11’事件后，美国受到武力威胁的环境是不存在的，但美国使用武力却接连不断。仅2000年以来，美国就进行了30次4级干预（使用武力）或5级干预（战争）。冷战后期大国冲突和旨在保护美国重要利益的事件有所减少，但美国军事干预的频率不减反增。在相对和平时期，美国的军事霸权主义思维持续存在。”报告认为，美国根深蒂固的军事霸权主义和干涉主义思维日益增长。库希表示：“数据确实令人惊讶，我们没有料到美国军事干预的数量和严重程度会那样大。”

“美国大使在世界1/3的国家开展活动，而美国特种作战人员却在3/4的国家开展活动”

报告指出，有学者认为，“美国的军事干预并没有实现其传播‘民主’的目的”。美国在利比亚等国家的军事干预几乎都没有实现其人道主义和民主化的目标。“美国的军事干预伤害了其他国家的公民，不但没有传播‘民主’，反而将目标国家转变为不自由的国家。”报告说。另一些学者认为，美国在海外使用武力，产生了灾难性后果。一些学者还将美国当前的对外交往模式称为“动能外交”，即完全通过武力进行的外交。报告说，在过去几年，“美国大使在世界1/3的国家开展活动，而美国特种作战人员却在3/4的国家开展活动”。

报告认为，近年来美国越来越依赖将武力作为外交政策工具。根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所的估算，美国每年军费开支约8000亿美元，占全球军费开支的近40%。库希说，美国的全球军事足迹可能会让许多美国人感到惊讶，“美国所作所为的合法性受到严重质疑”。

“美国大多数军事干预或多或少都以相同的方式灾难性地结束了”

位于英国伦敦的“中东眼”新闻网针对这份报告发表评论说，长期以来，美国对外军事干预带来的结果通常是灾难性的。托夫特和库希直言，这项研究意在警告美国需重视军事干预对美国国家安全和世界造成的影响，但美国的政客们不可能修正路线，“他们已经习惯于用军事手段解决美国面临的许多全球性问题”。“暴力往往会引发更多暴力。”托夫特表示。

美国卡托研究所今年3月发布的一份报告同样印证了美国对外军事干预的灾难性后果。该报告指出，长达20年的阿富汗战争就是美国干预他国造成灾难性后果的最新案例，与上世纪美国对拉丁美洲的军事干预一样，美国未能增强阿富汗政府履行最基本职能的能力。这份报告对上世纪美国在拉美的军事干预案例进行分析发现，美国在国家能力建设方面是失败的，这些国家在遭受美国军事干预之后，其国内财政税收都直线下降。在干预的第一年，这些国家的人均实际收入下降约17%，美国“持续的干预只会让事情变得更加糟糕”。卡托研究所的报告指出，美国的军事干预在维护和平方面也是失败的，战争的可能性随着美国人的到来而增加。“换句话说，战争的爆发往往伴随着美国官员的到来。”

荷兰“伯尔尼兹杂志网站”刊文指出，若要评估美国二战结束以来的外交政策，很容易得出这样的结论，“美国大多数军事干预或多或少都以相同的方式灾难性地结束了”。这些干预很少起到积极作用。文章指出，自“9·11”事件以来，华盛顿在世界各地的军事活动非常活跃，入侵了两个国家，轰炸了多个国家，在越来越多的国家部署特种部队，并对许多国家实施制裁。但现实是，“美国的军事战略具有独特的反作用”。“华盛顿没有采取措施尽量减少他国对美国的敌意，反而坚持鹰派立场，杀害无数平民，不断制造敌人，加剧激进和恐怖主义，这完全是一种巨大的讽刺。”

（本报华盛顿10月9日电）

《 人民日报 》（ 2022年10月10日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)