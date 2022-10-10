本报记者 周翰博

“世界格局正在发生深刻演变，动荡与冲突等不稳定因素增多，上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议的成功举行，为维护亚欧大陆以及世界和平发展注入了更多正能量、增添了新活力。”塔吉克斯坦政治学家协会主席、塔总统战略研究中心前第一副主任赛福洛·萨法罗夫在接受本报记者采访时表示，日前举行的撒马尔罕峰会进一步推动上合组织发展行稳致远，上合组织在地区和国际事务中将发挥更加重要的作用。

“当前，上合组织的重要任务是推动成员国之间高效合作，促进地区更大发展。”萨法罗夫表示，在此次峰会上，各方一致表示，将巩固上合组织框架下的务实合作，维护地区安全稳定，确保经济可持续发展等。峰会擘画了上合组织未来发展蓝图，向外界表明相关国家携手构建人类命运共同体的积极愿望。

萨法罗夫表示，丝路精神与“上海精神”相互契合，都倡导推动和平合作与共同发展。在上合组织和共建“一带一路”框架下，许多国家特别是中亚国家加强相互联系，为各国携手应对风险挑战、实现共同繁荣创造机遇。上合组织成员国应推动各国发展战略与共建“一带一路”深入对接。萨法罗夫介绍，近年来，塔吉克斯坦积极参与共建“一带一路”合作，推动落实一系列合作项目，取得巨大发展成就。塔吉克斯坦参与了中国—中亚天然气管道项目建设，与中国在交通运输、矿产开发等领域的合作取得了丰硕成果。

“中国为推动上合组织发展发挥了至关重要的作用。”萨法罗夫表示，中国与上合组织其他成员国开展各领域合作，提供资金、技术支持，是各国最可靠的合作伙伴。“塔中互利合作助力塔吉克斯坦实现工业、能源、交通、粮食等领域的发展。希望双方持续深化战略沟通，推动塔中全面战略伙伴关系迈上新台阶。”

《 人民日报 》（ 2022年10月10日 03 版）

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