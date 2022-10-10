本报记者 刘玲玲

从法国西南部小城阿尔比驱车向南深入阿萨克市，沿途茂密的森林、延绵的山脉令人心旷神怡。群山掩映中，笔直伫立的高大白色风机引人注目。85米高、桨叶长45米、2021年发电3万兆瓦时……这10台风机由中国广核集团（以下简称“中广核”）所属的中广核欧洲能源公司运营，推动了当地经济发展和环境保护。日前，一次别开生面的徒步活动，让当地民众有机会深入了解风电相关知识。

此次活动由中广核欧洲能源公司和阿萨克市政府联合举办，主题为“从风电场到风车磨坊”。长达6公里的徒步路线从阿萨克市政府办公楼出发，沿途经过一座座高耸挺拔的风机，路过一座座古老的风车磨坊遗址。路上还设置了很多图文并茂的解说牌，让人们直观了解当地的历史风貌和生态资源。每块解说牌除了介绍当地生态环境、风能项目外，还设置了生动有趣的问答和互动游戏，吸引徒步者驻足阅读。这些解说牌由中广核欧洲能源公司设立。

“我还是第一次徒步通过这条路线穿行阿萨克。一边是河畔古老的风车磨坊，另一边是现代化的风电场，让人有穿越时空的感觉。”阿萨克市市长维格鲁对记者说。在市政府网站主页上，风电场项目介绍被置于首页的醒目位置。维格鲁表示，2021年，这条徒步线路被塔恩河谷和阿尔比盖奥山旅游局纳入当地的“工业旅游”重点推广项目，吸引了很多游客，也让农户有机会推介自己的产品，实现新的创收。此外，阿萨克市政府和中广核欧洲能源公司还开展以探索风电场为主题的公益性参观活动，为市民尤其是学生了解清洁能源理念和技术创造了条件。

塔恩省徒步运动理事会线路规划与出版委员会主席帕里斯说，面对能源转型的挑战，该委员会在规划徒步路线时，会更多考虑将地区能源发展和旅游需求相结合，不断为徒步观光路线增加新内容、新亮点。

得益于中企带来的风电项目，阿萨克目前拥有两个风电场，每个风电场有5台风力发电机。维格鲁表示，“项目运营10年来创造了不少效益，为绿色经济作出积极贡献。同时，中广核欧洲能源公司还十分关注环境和生物多样性保护，积极融入当地社区，得到了民众广泛支持。”

不仅在阿萨克，位于巴黎以东200公里的沙尔蒙风力发电场也由中广核运营，包括6台风机，装机容量1.2万千瓦，可为约5500户家庭供电。

从核能到新能源，中法在能源领域的合作范围不断扩大、模式不断创新，中国企业正成为法国清洁能源发展的重要参与者。据介绍，截至目前，中广核欧洲能源公司总装机容量2.4吉瓦，2021年新能源上网电量超过50亿千瓦时，为约200万个欧洲家庭提供清洁电力。

（本报法国阿萨克电）

《 人民日报 》（ 2022年10月10日 03 版）

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