本报记者 肖新新 刘 融

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央洞察国际国内大局大势，高瞻远瞩、运筹帷幄，准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，引领中国经济巨轮沿着高质量发展新航道破浪向前、行稳致远，为实现中华民族伟大复兴奠定了更为坚实的物质基础。

践行新发展理念，全面开启关系全局的深刻变革

近期，2022年中国国际服务贸易交易会、2022世界人工智能大会、第二十二届中国国际投资贸易洽谈会相继举办，一场场国际盛会吸引八方宾客，成为世界观察中国经济高质量发展的窗口。

新时代中国经济发展的基本特征，就是由高速增长阶段转向高质量发展阶段。中国经济稳步向前，为高质量发展写下生动注脚——

近10年来，中国经济平均增长率为6.6%，居世界主要经济体前列；对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%；稳居世界第二大经济体和第一大贸易国；具有全球最完整、规模最大的工业体系、强大的生产能力、完善的配套能力……

俄罗斯联邦共产党中央委员会主席久加诺夫表示，在中国共产党领导下，新时代中国取得辉煌的高质量发展成就，成为令人印象深刻的学习榜样。

以新发展理念为引领，一场关系中国发展全局的深刻变革全面开启，中国经济走上高质量发展的宽阔大道——

创新成为第一动力。2012年至2021年，全社会研发投入与国内生产总值的比例由1.91%提高到2.44%；国家创新能力综合排名上升至世界第十一位，是世界各国中唯一持续快速上升的国家……

协调成为内生特点。京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略纵横联动……

绿色成为普遍形态。超过25%的国土面积划为生态保护红线，生物多样性保护目标执行情况好于全球平均水平。中国森林面积和森林蓄积量连续保持“双增长”，把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，成为世界能耗强度降低最快的国家之一……

开放成为必由之路。10年来，中国外贸经营主体增长1.7倍，外贸“朋友圈”不断扩大；与共建“一带一路”沿线国家贸易规模占外贸总值比重从2013年的25%提升到2021年的29.7%……

共享成为根本目的。脱贫攻坚战取得全面胜利，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标；形成超4亿人的世界最大规模中等收入群体……共享发展持续加强，发展成果更多更公平惠及全体人民。

巴基斯坦可持续发展政策研究所中国研究中心主任沙基勒·拉迈表示，随着协调发展的稳步推进，中国逐渐形成相互支撑、优势互补的区域经济新格局，经济高质量发展持续展现强大韧性与活力。

美国国家人文科学院院士小约翰·柯布认为，中国兼顾经济发展和环境保护，走出了高质量的绿色发展之路，为全球可持续发展带来深刻启迪。

南非大学姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理表示，中国的高质量发展立足自身、造福世界，为推动经济全球化朝着更加均衡的方向发展、实现共同繁荣注入强大正能量。

以人民为中心，不断实现人民对美好生活的向往

党的十八大以来，中国始终把高质量发展同满足人民美好生活需要紧密结合起来，坚持在发展中保障和改善民生，让全体人民共享改革发展成果，人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

2021年，中国居民人均可支配收入超3.5万元，比2012年增长近八成，城乡居民收入比显著缩小；建成世界上规模最大的社会保障体系；义务教育入学率接近100%……一项项覆盖面更广、针对性更强的举措接连出台，一桩桩民生实事稳步推进，一幅幅人民幸福生活的美丽画卷，正在新时代中国徐徐铺展。

——决战脱贫攻坚取得决定性胜利后，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，守住了不发生规模性返贫的底线；全面推进乡村振兴实现良好开局，乡村产业蓬勃发展、人居环境明显改善……韩国韩中城市友好协会会长权起植认为，消除贫困、乡村振兴等中国高质量发展成果普遍惠及广大民众。中国共产党始终与人民一条心，赢得了人民极高的信赖和拥护。

——面对突如其来的新冠肺炎疫情挑战，中国政府启动多条疫苗研发技术路线、全民免费接种疫苗，最大限度保护人民生命安全和身体健康。美国共产党联合主席罗莎娜·康布隆表示，中国共产党始终把人民利益放在首位，在统筹疫情防控和经济社会发展方面取得巨大成效，为中国经济高质量发展稳步前行创造良好条件。

——居民人均可支配收入增长与GDP增长基本同步；劳动年龄人口平均受教育年限提高至11.3年；在“十四五”规划经济社会发展设置的20项主要指标中，民生福祉类指标多达7项，占比为历次五年规划最高，指标和任务也更加细化。菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格—乌伊说，中国共产党努力带领全体人民朝着共同富裕的目标迈进，让民众在高质量发展中享有更高品质生活。

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一份份人民满意、举世瞩目、载入史册的民生答卷，见证了百姓越过越红火的日子，也蕴含着中国不断进步的密码。波兰前副总理格热戈日·科沃德科表示：“中国共产党坚持以人民为中心的发展思想并得到人民的支持，是中国能够持续取得发展成就的关键。”

统筹两个大局，把握机遇加快构建新发展格局

企业展签约面积约占规划面积的90%，参展世界500强和行业龙头企业超过280家、“回头率”近90%……第五届中国国际进口博览会即将举行，海外企业踊跃参展，折射出中国超大规模市场的魅力。随着构建新发展格局的扎实推进，中国市场潜力正不断激发，同世界各国实现更大互利共赢。

加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是以习近平同志为核心的党中央根据中国发展阶段、环境、条件变化作出的战略决策，是把握未来发展主动权的战略性布局和先手棋，对于推动中国经济社会高质量发展、促进世界经济繁荣都具有重大而深远的意义。

格林纳达财政部前常务秘书、圣乔治大学教授韦恩·桑迪福德认为，中国加快构建新发展格局，将进一步激发内需潜力，在促进经济高质量发展的同时，为世界经济复苏注入强劲动力。

经济循环的畅通无阻，是构建新发展格局的关键。深化供给侧结构性改革，加快完善社会主义市场经济体制，生产、分配、流通、消费各环节更加畅通；持续推进以人为核心的城镇化，区域协调发展战略向纵深推进……墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯表示，中国采取一系列举措确保经济畅通运行，有效维护产业链供应链稳定，为经济高质量发展提供重要基础。

构建新发展格局，必须实现高水平科技自立自强。10年来，中国特色自主创新道路越走越宽广，科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升。印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺认为，中国创新发展动能不断增强、重大创新成果竞相涌现，将使经济高质量发展更可持续、更具活力和动力。

持续推进更高水平对外开放，不断打造合作竞争新优势。统筹推进21个自贸试验区及海南自由贸易港建设、颁布实施外商投资法、连续5年缩减外资准入负面清单；共建“一带一路”“朋友圈”扩至149个国家、32个国际组织……“中国不断扩大开放，成为拉动世界贸易和经济增长的重要引擎。中国经济高质量发展对全球经济复苏的重要性不言而喻。”古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多说。

征程万里风正劲，重任千钧再奋进。以推动高质量发展为主题，把新发展理念贯穿发展全过程和各领域，不断破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势，加快构建新发展格局，中国经济定能在高质量发展的道路上不断书写新篇章，迎来更加光明的美好前景。

《 人民日报 》（ 2022年10月10日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)