卡尔·根纳

太平洋岛国和中国同处亚太地区，同为发展中国家。中国对岛国发展的真诚帮助，岛国人民的感受最为真切

中国对太平洋岛国的帮助支持，是中国加强同广大发展中国家团结合作的生动例证。过去几十年来，中国为太平洋岛国提供大量无私援助，与太平洋岛国广泛开展务实合作，有力促进了岛国经济发展和民生改善，赢得岛国政府和人民的高度赞许。

中国对太平洋岛国的帮助急人所急，聚焦制约岛国发展的突出问题。巴布亚新几内亚基础设施水平一度较为落后，阻碍当地经济发展。中国企业来到巴新之后，帮助建设机场、公路等重要基础设施，还提供了大量工作岗位。自20世纪70年代建立外交关系以来，中国向岛国提供不附加任何政治条件的经济技术援助，为岛国培养各领域人才约1万人次。考虑到基础设施建设投入大、周期长，中国根据岛国实际，有针对性地提供多种形式的融资支持，充分展现了帮助岛国发展的真诚意愿。

岛国地震、火山和热带风暴频发，当地政府和人民迫切希望提高应对自然灾害的能力。自2006年起，中国同岛国开启地震减灾合作，协助萨摩亚、瓦努阿图、斐济等国建设地震台网，提升地震监测能力。为帮助岛国提升医疗服务能力，中国向岛国派遣医疗队600人次，服务当地患者26万人次，开展巡诊义诊上百场，还捐赠了大量医疗设备和药品。今年，中国克服新冠肺炎疫情影响，先后向所罗门群岛、基里巴斯等国派出首批医疗队，援助巴新恩加省医院项目顺利竣工交接。

中国对岛国的帮助特别注重授人以渔，以提升岛国发展能力为目标。菌草技术援助项目便是典型例证。菌草一草多用，既可为菌菇栽培提供充足原料，缓解牧场旱季青饲料的短缺问题，也有利于防治水土流失，特别是对南太地区热带气旋带来的次生灾害起到有效防范作用。巴新有幸在1997年成为中国菌草走向世界的第一站。目前，菌草种植在巴新已从最初的东高地省扩展到8省16区，帮助数万人脱贫。如今，菌草被当地人民誉为“致富草”“幸福草”，有人还给自己的孩子起名“菌草”。中国还在斐济、汤加、密克罗尼西亚联邦、萨摩亚等岛国实施多个农业技术援助项目，通过派遣农业专家、建设示范农场、培训示范农户、推广作物良种、提供技术支持等方式，帮助岛国提升农业生产能力。

岛国和中国同处亚太地区，同为发展中国家。中国对岛国发展的真诚帮助，岛国人民的感受最为真切。未来，无论国际风云如何变幻，岛国将始终坚持同中国真诚相待、互利共赢，在共同发展的道路上携手前行。

（作者为巴布亚新几内亚科技大学行政副校长）

《 人民日报 》（ 2022年10月10日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)