本报记者 林子涵

二〇二一年十一月七日，第二十五届开罗国际信息通信技术展与第四届中东和非洲智能交通展在开罗国际会展中心开幕，吸引了华为等众多中国企业参展。图为人们在开罗国际信息通信技术展现场参观华为展台。

新华社记者 王东震摄

自2017年正式提出建设“数字丝绸之路”以来，中国持续加强与“一带一路”沿线国家在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，促进大数据、云计算、智慧城市等领域建设，不断推动“一带一路”建设创新发展。

近期，有外媒关注到，中国倡导的“数字丝绸之路”，帮助相关国家推动数字基础设施建设、提高互联网普及率、促进数字基础设施互联互通，为相关国家经济增长和数字化转型创造新机遇。

共享数字技术发展红利

“作为‘一带一路’倡议的一部分，‘数字丝绸之路’体现了中国在国内外发展数字基础设施的目标。”澳大利亚东亚论坛网站近日发文称，“世界已经见证了中国在电信、人工智能、卫星导航系统、海底光缆、监控系统等领域的数字化转型进展。随着‘数字丝绸之路’加速发展，中国进一步推动在海外的数字化项目和高技术投资。”

推进“数字丝绸之路”建设，中国具备良好的产业基础和广阔市场空间。

据中国工业和信息化部数据，2017年到2021年，中国数字经济规模从27万亿元人民币增长到超45万亿元人民币，稳居世界第二，年复合增长率达到13.6%。数字经济占GDP比重已从33%提升至39.8%。

中国国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2021年）》显示，近年来中国数字技术创新能力快速提升。中国人工智能、云计算、大数据、区块链、量子信息等新兴技术已跻身全球第一梯队。

“中国具备必要的基础设施，这是中国发展数字经济的重要优势。”西班牙《国家报》网站援引专家观点称，5G网络就是中国数字经济发展的例子之一，它对开发云计算、推广“物联网”等商业应用而言至关重要。

近年来，中国与“一带一路”沿线国家和地区的数字经济合作持续深化。当前，中国已与17个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录，与23个国家建立“丝路电商”双边合作机制，与周边国家累计建设34条跨境陆缆和多条国际海缆。

“中国为解决数字经济相关的复杂问题作出了努力，能为全球发展带来解决方案。”世界经济论坛官网刊文称，“鉴于中国在过去几十年里成功让10亿人上网，中国倡议定有许多值得学习和分享的地方。”

法国泰雷兹集团董事长兼首席执行官帕特里斯·凯恩表示，中国新一代信息通信技术不断发展，5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术与各行业加快融合，有力推动了产业数字化、网络化和智能化，使跨国企业受益良多。

多个合作项目落地

近年来，中国信息技术与软硬件产品和服务广泛应用于“一带一路”沿线国家和地区市场，在当地发挥了重要作用。

“中国科技企业在中东和北非多有布局。”澳大利亚东亚论坛网站刊文表示，近年来，中国科技巨头阿里巴巴和百度等大举进军中东北非地区的商业和电信市场。同时，还有被业内人士视为5G网络全球领导者的华为，该公司是世界最大电信设备供应商之一。2018年，华为成为卡塔尔首批外商独资技术企业之一，推动了当地5G技术发展。2019年，华为与沙特主要电信运营商扎因公司签署合作协议，助力该公司打造中东北非地区首个5G LAN项目。多家阿联酋电信企业也与华为开展了5G网络服务合作。华为还在埃及开罗启动了北非开放实验室，该研发中心与许多高校建立了合作关系，为当地学生提供培训。

在肯尼亚，中非合作开发的“移动钱包”应用已成为当地用户转账、支付、收款、贷款时不可或缺的工具。在中方技术人员的支持下，该应用目前运行稳定、功能丰富，业务成功率大幅提升。据肯尼亚通信运营商今年3月份发布的数据，“移动钱包”在肯尼亚已有3000万月活跃用户。

“非洲国家从中国共建‘一带一路’倡议中获益匪浅。”肯尼亚《民族报》称，“数字互联互通及铁路、港口、道路、能源、水资源等关键项目很好地促进了非洲经济发展，改善了当地民众日常生活。”

“数字技术正在融合非洲的各行各业，中国正成为世界数字经济和产业的发动机。”埃塞俄比亚通讯社报道称，中国可以与非洲开展合作，帮助非洲建设数字经济，实现合作共赢。

中国北斗卫星导航系统也在参与“一带一路”沿线农业、电信、海洋监测和救灾领域工作。据日本《读卖新闻》报道，中国向包括“一带一路”倡议成员国在内的约120个国家和地区出口北斗卫星系统相关产品，泰国和老挝等东南亚国家在农业、土地测量等方面积极利用北斗卫星系统。同时，中国已经在巴基斯坦建立起了北斗导航系统地面站网。其他发展中国家也可能会扩大对北斗的利用。

“‘数字丝绸之路’是中国将古代丝绸之路现代化的重要支撑。”《全球贸易杂志》刊文称，在疫情背景下，“数字丝绸之路”在中国创建新贸易生态系统、深化与发展中国家的贸易关系的过程中扮演重要角色。它包含大量技术项目，比如建设5G基站、铺设光纤电缆、建设和装备数据中心等。

有望带来转型契机

当前，“一带一路”沿线部分国家和地区仍面临数字基础设施薄弱、互联网接入比例低等问题。中国加大力度协助这些国家和地区建设数字基础设施，有望为其经济发展创造新机遇和增长点。

“在中国带领下，‘数字丝绸之路’为中等收入国家提供了数字基础设施，成为弥合非洲国家数字鸿沟和发展数字经济的机会。”卡内基国际和平基金会网站发文称。

巴西卡布拉尔皇家基金会商学院教授卡洛斯·阿鲁达表示，中国的经验表明，数字科技在减贫等方面发挥着重要作用。与中国开展数字支付、电子商务、远程教育等方面合作，可以有效减少地区经济社会发展不平衡。

在近期举行的“一带一路”服务贸易合作论坛上，斯里兰卡驻华大使馆副馆长尤格纳丹表示，中国拥有先进的技术，能够与“一带一路”沿线国家合作，打造一个共享的数字经济世界。斯里兰卡正利用物联网、人工智能、生物技术、机器人技术、云计算等新技术赋能经济发展。近期，他们在抖音和京东上推出了斯里兰卡国家馆官方账号，方便人们购买斯里兰卡商品。

博茨瓦纳《报道者报》发表评论称，博茨瓦纳期待用好全球发展倡议的平台，与中国共同探索在绿色能源、数字经济、粮食安全等领域的合作机遇，实现真正的共同发展和合作共赢。

“非洲和中国加强在数字技术方面的合作，将助力非洲在信息时代实现跨越式发展。”肯尼亚《星报》称，中国提出“非中数字创新伙伴计划”，将帮助非洲加强数字基建、发展数字经济、开展数字教育、提升数字包容性、共创数字安全、搭建合作平台，有力推动网络空间命运共同体建设。当前，非洲第一个5G独立商用网络已由南非同中国合作建成，由中国提供资金和技术支持的塞内加尔国家数据中心也正式启用。

“中国技术将不仅能够帮助中东、北非地区改善当地经济状况，而且有助于教育、医疗、交通、农业和服务业的发展。”澳大利亚东亚论坛网站称，“对于许多希望促进经济增长和努力实现数字化转型的国家来说，‘数字丝绸之路’是一个有吸引力的想法。”

(责编：岳弘彬、牛镛)