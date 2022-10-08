蔚来汽车柏林发布会现场。人民网记者 李强摄

人民网柏林10月8日电 （记者李强）当地时间10月7日晚，中国电动车企业蔚来在柏林举办NIO Berlin 2022活动，宣布开始在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国市场提供服务。这是蔚来继去年进入挪威市场之后，进一步在欧洲市场开展业务。

在活动现场，蔚来展示了三款全新车型ET7、EL7和ET5，并同时在德国、荷兰、丹麦和瑞典开放预订。四国市场的用户将通过蔚来创新的订阅模式获取车辆服务，期限从1个月至60个月不等。订阅用户除了使用车辆以外，还可以获得安心无忧的服务体验，包括全险、保养、换电服务，以及今后会提供的电池灵活升级服务。

同时，蔚来还将在四国市场构建完善的加电体系。目前蔚来已经在欧洲接入38万根充电桩，并可使用蔚来NFC卡片直接访问，蔚来欧洲版充电地图也已经投入使用。截至2022年底，蔚来计划在欧洲建成20座换电站；2023年底，这一数字有望达到120座。目前，位于慕尼黑和斯图加特之间的Zusmarshausen换电站已经投入使用，位于柏林的换电站即将完工。到2025年，蔚来计划在中国以外市场建成1000座换电站，其中大部分将分布在欧洲。

此外，蔚来还将在上述国家市场建立销售和服务网络。位于柏林的蔚来中心即将开业，同时还正在汉堡、法兰克福、杜塞尔多夫、阿姆斯特丹、鹿特丹、哥本哈根、斯德哥尔摩和哥德堡等城市建设蔚来中心与蔚来空间。随着蔚来欧洲业务的推进，欧洲的蔚来用户社区也愈发生机勃勃。

蔚来还将在欧洲持续增加研发投入。今年7月，蔚来在柏林建立了创新中心，用于智能座舱、自动驾驶以及能源技术的研发。今年9月，蔚来位于匈牙利佩斯州的蔚来能源欧洲工厂已经完成了首座换电站下线，该工厂是蔚来加电产品的欧洲制造中心、服务中心和研发中心。柏林创新中心将和蔚来能源欧洲工厂、蔚来牛津和慕尼黑的研发、设计团队携手开展各方面的研发工作。

“为德国、荷兰、丹麦和瑞典用户提供服务，是蔚来实现2025年计划与服务全球更多国家用户目标的重要一步。”蔚来创始人、董事长、CEO李斌表示，“我们创新的产品与加电服务、灵活的订阅模式，将给欧洲电动汽车市场带来新的面貌。我们欧洲业务的深入开展，标志着蔚来全球发展进入一个新的篇章。”

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