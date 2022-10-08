人民网喀土穆10月7日电 （记者苏航）近日，中国第12批赴南苏丹维和工兵分队圆满完成阿维尔基地安全防卫设施建设等工程任务，并顺利返回瓦乌基地主营区。

阿维尔是南苏丹北加扎勒河州首府，进入雨季后，该地区安全局势不断紧张加剧，部族冲突频发。随之而来的洪涝灾害，持续损毁房屋及道路等基础设施，严重影响着当地人民的生产生活。为提升阿维尔基地安全防卫设施建设水平，应联南苏团阿维尔基地请求，我维和工兵分队结合前期主补给线道路施工经验，抽调精干力量，合理调配资源，成立赴阿工程任务专项施工队，执行多样化平面工程施工任务。

三个多月来，官兵们克服了环境条件恶劣、道路损毁严重、作业强度大等困难，累计出动兵力1200人次，动用各类工程机械和车辆700台次，拉运土石6000余方，架设多层蛇腹型铁丝网800米，栽筑杆桩400个，圆满完成了基地机场应急停机坪建设、基地周边道路平整维护，并协助外军单位整修基地安全防卫设施。此外，还开展了两次对当地学校的物资捐赠及慰问活动，赢得了基地领导、外军单位以及当地政府和民众的一致认可和高度赞扬。

联南苏团阿维尔基地主任阿尔福莱德·海鲁表示：“中国工兵能在短时间里圆满完成多项任务，他们的专业素质与工作效率令人赞许。通过多样化的合作我们之间也建立了珍贵的友谊，留下了美好的回忆。我代表阿维尔基地向你们致谢，向你们致敬！”

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