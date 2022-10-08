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纪念《中蒙经济及文化合作协定》签订70周年学术会议在乌兰巴托举行

2022年10月08日11:05 | 来源：人民网-国际频道
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2022年10月7日，柴文睿大使在纪念《中蒙经济及文化合作协定》签订70周年学术会议上致辞。人民网记者 霍文摄
2022年10月7日，柴文睿大使在纪念《中蒙经济及文化合作协定》签订70周年学术会议上致辞。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托10月8日电（记者霍文）10月7日，由中国驻蒙古国大使馆、蒙古国外交部、蒙古国科学院共同主办的纪念《中蒙经济及文化合作协定》签订70周年学术会议在乌兰巴托举行。中国驻蒙古国大使柴文睿、蒙古国外交部外宣与文化交流局长布勒根、蒙古国科学院副院长楚伦巴特尔、科学院国际问题研究所所长佐乐保等出席并致辞。蒙古国政府部门及研究机构代表、前外交官、学者及媒体人士等各界代表60余人与会。

柴文睿在致辞中表示，《中蒙经济及文化合作协定》是中蒙两国签订的第一个协定，是两国经济、文化交流的重要里程碑，在中蒙关系友好历史中具有重要特殊意义。在该《协定》基础上，两国建立了良好的经济文化合作关系。尤其是上世纪五六十年代，为支持蒙古国经济社会发展，中国派出大量技术和劳务人员帮助蒙古国建设了许多基础设施，为蒙古国家发展提供了重要帮助。当前，中蒙两国发展到全面战略伙伴这一战略高度，两国政治、经济、文化各领域交流合作蓬勃开展，民间感情不断加深。中国政府高度重视发展对蒙友好合作关系，愿继续在蒙践行“亲诚惠容”外交理念，帮助支持蒙古国经济社会发展。

布勒根在致辞中表示，《协定》签订70年来，蒙中两国经济、文化、科技、卫生、旅游等各领域合作顺利开展，推动两国友好关系不断迈上新台阶。疫情期间，蒙中两国高层交往频繁，政治互信不断加深，经贸文化等各领域合作繁荣发展，蒙中关系与合作面临新机遇。蒙方愿同中方继续本着平等互利原则，推动两国全面战略伙伴关系不断走深走实。

楚伦巴特尔介绍《协定》重要内容与签署背景，指出该协定是时任蒙古政府总理泽登巴尔1952年访华期间双方签订的第一个协定，为两国建交初期经济及文化合作进一步发展指明了方向，为蒙中加强地区国际合作奠定了双边友好基础。在该《协定》基础上，两国经贸、文化、教育等各领域合作繁荣发展，对深化蒙中传统友好关系与合作具有重要意义。本次研讨会期间，各方将就《协定》背景与意义及两国关系与合作未来发展进一步深入交流。

研讨会上，蒙古国科学院国际问题研究所、蒙古国立大学、蒙古人文大学等智库和高校的专家学者以及前外交官，就《中蒙经济及文化合作协定》签订的背景和历史意义、《协定》与上世纪五十年代蒙中经贸合作关系、《协定》与上世纪五十年代蒙中文化合作关系、中国援蒙技术工人参与蒙古铁路建设、蒙中教育领域合作的开始等主题进行了发言和热烈研讨。 

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(责编：刘叶婷、常红)

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