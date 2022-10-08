展览会现场，泰国民众体验画脸谱。人民网记者 赵益普摄

人民网曼谷10月7日电 （记者赵益普）10月7日，泰国华侨中医院在曼谷举行了主题为“守正创新，传承发展”的中医药展览会。本次展览会为期两天，将于8日闭幕。该展览会由泰国华侨中医院联合天津中医药大学、上海龙华医院等5所中医药大学院校和医院共同举办。

在展览会上，泰国华侨中医院和其他主办方将为泰国民众提供免费中医内科问诊和针灸、推拿服务，并现场讲解中医养生保健知识，传播中医药文化。

7日上午举行的开幕式上，泰国卫生部副部长萨堤·皮图查表示，泰国华侨中医院经过多年发展，让越来越多的泰国民众了解和接受中医药，中医药成为泰国民众的一种医疗选择。泰国卫生部将一如既往支持中医药在泰国的发展，支持华侨中医院为泰国民众的生命健康作出贡献。

中国驻泰国大使馆侨务参赞刘敬师表示，泰国华侨中医院每年为数以百万计的泰国民众提供优质中医药服务，赢得了泰国社会各界的认可和信赖。希望通过此次的展览会，让泰国民众更好地体验、了解中医药和中国传统文化。

1995年，泰国华侨中医院依托泰国最大慈善机构华侨报德善堂而设立。近年来，泰国华侨中医院除曼谷总院外，还在呵叻府和春武里府开设了分院，同时积极推进中药库房和泰国中医标准建设。

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