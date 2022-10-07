近日，又有许多国家领导人和国际组织负责人致电或致函中共中央总书记、国家主席习近平等国家领导人，热烈祝贺中华人民共和国成立73周年，预祝中共二十大胜利召开。

法国总统马克龙代表法国人民向中华人民共和国成立73周年致以最热烈的祝贺，表示法中应共同深化两国全面战略伙伴关系，推进各领域务实合作，法方全力支持中方作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会主席国举办好第二阶段会议并取得积极成果。

菲律宾总统马科斯表示，过去70多年来，中国开启了国家建设的非凡征程，稳步踏上全面建设社会主义现代化国家的道路。习近平主席的坚强领导为中国在经济建设、减贫脱贫、科技进步等领域取得重大成就提供了强大保障。近年来，菲中全面战略合作关系得以强化和提升，为两国人民带来广袤前景和丰富机遇。菲方期待进一步加强和发展菲中关系，为地区和平、稳定和繁荣创造良好势头。

马来西亚最高元首阿卜杜拉向习近平主席、中华人民共和国政府以及中国人民致以衷心祝贺，表示坚信在习近平主席的领导下，马中两国及两国人民的关系未来会进一步增强。

文莱达鲁萨兰国苏丹哈桑纳尔表示，很高兴看到两国强劲关系不断取得新的发展，双方在彼此需要时携手互助，期待同习近平主席一道推动两国和本地区持续发展繁荣。

巴基斯坦总统阿尔维表示，中国已成为国际舞台上促进和平与和谐的积极贡献者和推动南南合作的坚定支持者，这些巨大成就归功于中国领导人的远见卓识和中国人民的辛勤劳动。过去70多年岁月见证了巴中全天候战略合作伙伴和“铁杆”兄弟情谊。巴中特殊友好情谊不受时代变迁和地缘政治变化的影响。

印度总统穆尔穆代表印度政府和人民，并以个人名义，向习近平主席、中国政府和人民致以热情的问候和祝贺，表示期待同习近平主席一道努力，推动印中双边关系发展。

尼泊尔总统班达里预祝中国共产党第二十次全国代表大会顺利召开，表示两国坚定尊重彼此主权、领土完整和国家独立，理解彼此的合理关切和敏感问题，这已成为尼中关系的底色。尼泊尔见证了中国在习近平主席富有远见的领导下，在经济快速发展、减贫和科技进步等方面取得显著成就，期待推动两国关系迈上新台阶。

吉布提总统盖莱表示，中国人民依靠自身创造力、创新力和聪明才智，实现了快速可持续发展、提升影响力的伟大成就。友好的中华民族成为所有像吉布提共和国一样渴望实现持久腾飞国家的学习榜样。

塞拉利昂总统比奥重申，塞拉利昂将继续本着兄弟精神与中国肩并肩站在一起，继续支持中国维护国家主权和领土完整、实现国家完全统一的努力。

委内瑞拉总统马杜罗表示，委中全面战略伙伴关系是联合、团结、协作的典范，委政府将继续支持“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议，同中方一道共同构建人类命运共同体。

尼加拉瓜总统奥尔特加和副总统穆里略联名致函习近平主席，赞赏中国为人类文明作出的卓越贡献和为建设多极化、公平正义的新世界秩序发挥的重要作用，认为这提供了各国团结合作的典范。

萨尔瓦多总统布克尔表示，萨尔瓦多同兄弟般的中国一道欢庆佳节，萨中关系是国与国在真诚友好、平等相待、互相尊重基础上发展关系取得成就的生动例证。

苏里南总统单多吉祝愿即将召开的中国共产党第二十次全国代表大会取得圆满成功，表示在习近平主席的领导下，中国共产党带领全国人民坚持走中国特色社会主义道路，取得脱贫攻坚的全面胜利，中国已成为世界经济的重要、强劲引擎，通过“一带一路”倡议推动各国合作共赢，携手构建人类命运共同体。

柬埔寨首相洪森表示，坚信在习近平主席的领导下，中国将实现全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标，向着实现中华民族伟大复兴的中国梦阔步前进，柬方愿进一步加强柬中全面战略合作伙伴关系，推进柬中命运共同体建设。

新加坡总理李显龙表示，自改革开放以来，中国发生了翻天覆地的变化，全面建成小康社会，实现了史无前例规模的脱贫减贫。在国际舞台上，中国为促进稳定和繁荣发挥至关重要作用。随着中国朝着长远目标不断迈进，中国的和平发展不仅造福中国人民，也将让地区和世界获益。祝愿中华人民共和国长久和平、进步、成功。

印度总理莫迪表示，作为两个发展中国家和新兴经济体，印度和中国对促进地区和世界的健康积极发展具有重要作用和责任。和平稳定的印中关系至关重要，印方愿同中方为此共同努力。

向习近平总书记、国家主席等国家领导人发来贺电或贺函的还有：马尔代夫总统萨利赫、阿联酋总统穆罕默德、伊拉克总统巴尔哈姆、阿曼苏丹海赛姆、巴林国王哈马德、白俄罗斯总统卢卡申科、乌克兰总统泽连斯基、阿塞拜疆总统阿利耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、埃塞俄比亚总统萨赫勒—沃克、肯尼亚总统鲁托、塞舌尔总统拉姆卡拉旺、佛得角总统内韦斯、几内亚总统敦布亚、纳米比亚总统根哥布、刚果（金）总统齐塞克迪、喀麦隆总统比亚、中非总统图瓦德拉、瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫、西班牙国王费利佩六世、阿尔巴尼亚总统贝加伊、奥地利总统范德贝伦、黑山总统久卡诺维奇、罗马尼亚总统约翰尼斯、波黑主席团塞族成员多迪克、密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛、巴拿马总统科尔蒂索、乌拉圭总统拉卡列、牙买加总督艾伦、特立尼达和多巴哥总统威克斯、索马里总统马哈茂德等。

（新华社北京10月6日电）

《 人民日报 》（ 2022年10月07日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)