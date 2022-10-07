新华社东京10月6日电（记者郭丹 姜俏梅）为庆祝中日邦交正常化50周年，由日中友好协会、东京华侨总会共同举办的“大熊猫绘画展”6日在东京举行颁奖仪式，14岁少年木村佑末的画作获得金奖。

画展征集了300余幅来自日本各地的作品，体现了日本民众和在日华侨对大熊猫的喜爱和对中日友谊的祝福。参赛者年龄最小2岁，最大的92岁。画展共评出金奖1名、银奖2名、铜奖3名、特别奖2名，以及友好奖、评委奖若干。

中国驻日本大使馆参赞兼总领事詹孔朝在仪式上说，中日友好根基在民间、希望在年轻一代，众多日本青少年参加画展令人欣慰。大熊猫在1972年中日实现邦交正常化当年就来到日本，早已成为和平友好的使者，深受两国人民喜爱。举办这一画展有利于重温中日邦交正常化初心，使两国人民更加珍惜彼此友谊。

本次画展推动者、日本乒乓球前世界冠军木村兴治在仪式上说，大熊猫早已成为日中友好交流的和平使者，看到这么多朋友用绘画表达对大熊猫的喜爱和对日中友谊的祝福令人感动，希望两国民间交流活动越来越丰富。

据东京华侨总会理事黄淑柔介绍，本次参展的300余幅作品将在东京华侨总会一楼展厅分批展示至明年春天。

1972年10月28日，第一批旅日大熊猫“康康”和“兰兰”乘专机抵达东京上野动物园。半个世纪以来，大熊猫一直深受日本民众喜爱。

(责编：曹昆、胡永秋)