新华社金边8月4日电（记者吴长伟）当地时间2022年8月3日，国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间会见土耳其外长恰武什奥卢。

王毅表示，中土是新兴市场经济体的代表，双方利益相融、立场相近。中方愿同土方携手努力，按照两国元首确定的方针，增进互信与合作，支持彼此维护国家主权、安全、发展利益，深化发展战略对接，推动两国战略合作关系健康稳定向前发展。

王毅说，面对当前国际局势不稳定、不确定和不安定因素急剧上升，大国本应率先遵守联合国宪章，率先维护国际关系基本准则，率先倡导践行多边主义。但美国却反其道而行之，公然挑战中国的主权和领土完整，破坏台海和平稳定。国际社会对其危险而愚蠢的行径一致予以谴责。中方愿同各方一道，共同恪守尊重国家主权和领土完整这一国际关系基本准则，维护地区和世界的和平稳定大局。

恰武什奥卢表示，土方坚定奉行一个中国政策，不仅体现在台湾问题上，在涉疆问题上同样如此。土方欢迎联合国人权事务高专巴切莱特访疆，希就土代表团访疆事宜同中方保持沟通。

恰武什奥卢表示，土坚持多边主义，反对单边制裁。当前，乌克兰危机对全球经济复苏带来严重挑战，土方愿同中方加强团结，共同应对粮食安全等困局。土方高度重视“中间走廊”计划同“一带一路”倡议深度对接，希推动两国经贸关系更为平衡，欢迎更多中国企业赴土投资兴业，希增开两国直航频次。

王毅表示，中方赞赏土方积极斡旋，推动达成乌克兰粮食出口协议，支持土为实现乌克兰危机软着陆发挥建设性作用。今年以来，中方克服困难，已向最需要的发展中国家提供了3万吨以上紧急人道主义粮援。中方还在二十国集团外长会上提出了国际粮食安全合作倡议，将继续为应对全球粮食安全挑战发挥建设性作用。

王毅强调，新疆事务是中国内政。我们在涉疆问题上秉持开放、透明态度，欢迎土代表团访疆。

(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)