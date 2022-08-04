新华社金边8月4日电（记者吴长伟）当地时间2022年8月3日，国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间会见老挝副总理兼外长沙伦赛。

王毅说，当前，中老关系发展势头强劲，战略互信持续巩固，务实合作成果丰硕。两党两国最高领导人亲自宣布中老铁路建成通车，将双方交往合作提升至新水平，为中老经济走廊建设注入新动力。作为好邻居、好朋友、好同志、好伙伴，中老要按照两党两国最高领导人指明的方向，深化战略沟通和协作，进一步打造牢不可破的中老命运共同体。要牢牢把握社会主义方向，深化治党治国经验交流，共同提高执政能力水平，推进各自国家建设和社会主义事业。

沙伦赛感谢中方长期以来为老经济社会发展提供的支持帮助，表示两国同心协力，克服疫情挑战，推动务实合作取得显著成果，彰显了两国关系同甘共苦的本色。老方高度重视学习借鉴中方治国理政有益经验，期待加强双方各领域交往合作，建设好老中命运共同体。

沙伦赛说，美方近日在台湾问题上的挑衅行为违背了自己的承诺，违反了国际关系基本准则，侵犯了中国的主权和领土完整。老挝外交部已第一时间发表声明，明确老方恪守一个中国原则，重申台湾是中国领土不可分割的一部分。我们反对任何制造“两个中国”或“一中一台”的图谋，将继续坚定同中方站在一起，支持中方维护主权和领土完整。

王毅强调，美方为了一己之私，不择手段、毫无底线，无视国际关系基本准则，公然侵犯中国的主权，其国家信誉已彻底破产。中方将对美“以台制华”的倒行逆施作出坚定和必要反应。“台独”分裂势力“以美谋独”是死路一条，也将对台湾民众安危造成最大损害。

王毅表示，相互信任、相互支持是中老命运共同体应有之义，中方赞赏老方的正义立场，将继续同老方加强团结，坚定支持彼此维护正当权利和发展空间，捍卫国际公平正义。

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