新华社金边8月4日电（记者吴长伟）当地时间2022年8月4日，国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间会见新西兰外长马胡塔。

王毅表示，建交50年来，中新关系沿着健康稳定的轨道向前发展，取得巨大成就，为两国人民带来实实在在利益。在两国领导人战略引领下，双方坚持从长远和战略角度出发，推动中新关系走在中国同发达国家关系前列。历史和事实证明，相互尊重、互利共赢是中新关系发展的重要经验，也是不同历史文化、社会制度、发展道路国家打交道的“黄金法则”。中方赞赏新方奉行务实对华政策，视新为共同发展、共同繁荣的伙伴，愿同新方坚持尊重对方国家主权和领土完整，尊重彼此核心利益和重大关切，推动中新全面战略伙伴关系取得更多成果。

王毅阐述了中方在台湾问题上的严正立场，强调美方挑衅在先、破坏和平在先、制造危机在先，中方的反应合理合法，将坚定维护主权和领土完整，维护国际法，维护地区和平稳定。

马胡塔说，新中是全面战略伙伴，有着成熟的双边关系和强有力的经济人文纽带。新方愿同中方持续加强经贸、农业、教育、科技、气变、环保等各领域有效合作，欢迎双方增加直航频次，便利人员往来。新方坚持奉行一个中国政策，尊重中国的主权和领土完整，主张维护国际关系基本准则，携手应对全球性挑战，共同维护地区和平稳定。

马胡塔表示，新方注意到，中国同南太岛国的交往并非新生事物，希望中方继续通过岛国论坛加强同岛国合作。新中对一些问题存在不同看法，双方可保持坦诚沟通。

王毅说，中方一贯在主权平等和相互尊重基础上，同各国开展友好对话交流。愿同新方增进互信，希望并相信新方能客观正面看待中国和中国发展，以理性和智慧方式处理好双边关系。

王毅表示，中国同南太岛国交往长达半个世纪，双方合作覆盖广泛领域。我们始终尊重岛国主权和需要，坚持“岛国主导、岛国所有”原则。我们倡导开放的区域主义，反对零和博弈，主张合作共赢，愿同包括新在内国家一道，在岛国开展三方或多方合作，优势互补，形成合力。

双方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见。

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