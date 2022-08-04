新华社金边8月4日电（记者吴长伟）当地时间2022年8月4日，国务委员兼外长王毅在金边出席东盟与中日韩（10+3）外长会。

王毅表示，25年前，地区国家着眼21世纪东亚前景，秉持开放的区域主义精神，顺应全球化发展大势，开启了10+3合作进程。25年来，10+3合作不断深化，取得大量重要成果。我们确立了东亚共同体目标，完善了合作框架；建成全球最大的自贸区RCEP，促进了东亚产供链体系和利益的融合；强化了危机应对能力，打造了清迈倡议多边化等标志性成果。奠定了以东盟为中心的区域合作架构。

王毅说，当今国际格局加速演变，科技和产业革命发展迅猛，挑战和机遇都前所未有。10+3合作正处于承前启后的关键时期，中方愿同地区国家一道，坚持团结协作，坚持10+3作为东亚合作主渠道，坚定共促地区和平、稳定、进步的初心宗旨，着眼13国人民的根本利益和长远福祉，推动东亚合作保持发展势头，实现新的飞跃。王毅提出四项建议。

一是规划东亚发展长远蓝图。中方支持通过10+3合作新的五年工作计划，为未来合作提供全面指导，注入新的动力。探讨10+3、中日韩及三个10+1合作相互促进、共同发展。

二是推进区域经济融合。中方愿在中国东盟合作基金框架下设立RCEP经济技术合作专项捐款，助力东盟国家提升协定实施能力。推进区域产供链融合发展，支持建立10+3移民和领事磋商机制，有序增加彼此直航航班频次。

三是提升危机应对能力。中方支持10+3应急医疗物资储备中心建设、支持建立灾害管理部长级会议机制，将尽快提供医疗物资清单。将增加对10+3大米紧急储备机制的资金支持，提高本地区粮食供应能力，更好维护粮食安全。

四是引领地区转型发展。拓展数字基础设施、电子商务、数字物流、智慧城市等领域进一步开展交流合作。助力地区数字转型。加快地区绿色发展，推动建立10+3低碳合作伙伴关系。加强减贫合作，缩小地区发展鸿沟。

各方充分肯定10+3合作为地区国家成功抗疫和复苏经济发挥的重要作用，一致同意加快推进区域经济一体化，全面实施RCEP，助力各国增加经济韧性，保障产供链通畅，共同应对粮食和能源安全挑战。各方将深化公共卫生、数字经济、绿色发展等领域合作，实现低碳、可持续发展，推动10+3合作更好造福各国人民。

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