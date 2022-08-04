新华社金边8月4日电（记者吴长伟）当地时间2022年8月4日，国务委员兼外长王毅在金边共同主持中国－东盟（10+1）外长会，东盟各国外长和东盟秘书长与会。

王毅祝贺东盟共同体取得巨大成就，表示去年11月，习近平主席同东盟国家领导人共同宣布双方建立全面战略伙伴关系。半年多来，中国东盟各领域合作取得可喜成果，全面战略伙伴关系起步有力、开局良好。我们携手应对各种外溢效应挑战，共同维护本地区得来不易的和平稳定局面，守护了“和平绿洲”；我们团结抗疫，加强应急管理合作，共筑了“安全之盾”；我们共同实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），加速推进互联互通，打造了“发展高地”；我们开展中国东盟可持续发展合作年，加强绿色发展、应对气变、生态环保、能源转型合作，汇聚了“绿色动能”；我们调增中国东盟国家直航航班，有序安排东盟国家留学生返华复课，加强双方人文、旅游、智库、体育交流合作，夯实了“民意支柱”。

王毅表示，中方愿同东盟一道，持续推进共建“五大家园”，落实好领导人重要共识，不断深化全面战略伙伴关系，构建更为紧密的中国东盟命运共同体，为地区和平发展作出更大贡献。王毅就此提出中方建议：

一是打造共同发展的典范。加强双方发展战略对接，实现更高水平互利共赢。中方正加紧落实向东盟国家提供发展援助的承诺，助力全球发展倡议在东盟落地。双方要积极释放发展新动能，应对好公共卫生、粮食、能源等紧迫挑战。

二是树立互联互通的标杆。携手推进高质量共建“一带一路”，欢迎更多国家参与共建国际陆海贸易新通道，保障产业链供应链安全畅通。高质量实施RCEP，加快中国东盟自贸区后续谈判，拓展数字经济、绿色经济等领域合作，促进开放型区域经济一体化。加强人员往来，促进民心相通。

三是加强全球治理协作。坚持开放的区域主义，弘扬真正的多边主义，做大做强东盟主导的区域架构，汇聚“亚洲力量”，共同维护发展中国家利益，为全球治理作出“亚洲贡献”。中方赞赏“东盟印太展望”坚持独立自主、秉持开放包容、聚焦发展合作，愿共同推动“一带一路”倡议和全球发展倡议同展望协同增效，实现早期收获。

四是共同维护地区和平稳定。全球安全倡议同东盟倡导的安全理念相通，同《东南亚友好合作条约》宗旨契合，得到东盟国家积极回应，中方愿共同探讨倡议在东盟落地。加快“南海行为准则”磋商进程，把处理南海问题的钥匙掌握在地区国家自己手中，将南海打造成为和平、合作、友谊之海。

王毅建议设立中国－东盟农业发展和粮食安全合作年，提请领导人会议发表粮食安全合作联合声明。中方还散发了中国支持东盟中心地位文件、支持“东盟印太展望”四大优先领域合作清单、推进“五大家园”建设进展报告、构建中国－东盟蓝色经济伙伴关系事实清单等文件。

与会各国外长高度评价东盟同中国建立全面战略伙伴关系以来开展充满活力、内涵丰富、成效显著的合作，一致赞赏中方对东盟中心地位的一贯支持，感谢中方向东盟国家大力提供疫苗援助，助力东盟国家成功抗疫。东盟视中国为互利共赢、有着共同愿景的伙伴，完全赞同习近平主席提出的“五大家园”目标，期待“一带一路”倡议与“东盟印太展望”形成合力，进一步探讨全球发展倡议、全球安全倡议在东盟落地。各国外长对RCEP实施进展感到满意，赞赏中国率先同东盟达成自贸协定，期待加快推进自贸区升级后续谈判，深化各领域互利合作。期待推动“南海行为准则”磋商取得实质性进展，共同维护地区和平稳定繁荣。

王毅就美方侵犯中国主权的挑衅行为进一步阐述了中方严正立场，各方表示坚持一个中国政策，支持中方捍卫主权和领土完整。东盟外长并就两岸局势发表了声明，重申恪守一个中国原则。

会议通过了中国东盟全面战略伙伴关系行动计划，将提交领导人会议批准。

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