人民网里约热内卢8月3日电 （记者陈一鸣）8月3日，中国驻巴西大使馆临时代办金红军公使接受巴西最大传媒集团环球电视台“新闻观察室”栏目连线直播采访，就美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区阐述中方严正立场。

关于如何看待佩洛西访台，金红军指出，美国国会众议长佩洛西作为美国政府三号人物，不顾中方严正交涉，执意窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，恶意侵犯中国主权和领土完整，损害中美关系，严重破坏台海局势乃至地区和世界和平稳定。

关于中国对台湾问题的立场，金红军强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题是中国内政。中国政府解决台湾问题的基本方针是“和平统一、一国两制”。中方愿意为和平统一创造广阔空间，但绝不为任何形式的“台独”分裂活动留下任何空间。正如香港、澳门回归祖国是历史必然，中国政府和人民终将解决台湾问题，实现国家完全统一。

关于台海局势紧张的影响，金红军表示，当前世界动荡与变革交织，中国始终致力于维护世界和平、地区稳定与全球发展，主张各国团结合作和携手应对全球性挑战。而美国沿袭霸权逻辑，挑动地缘对抗，是当今和平的最大破坏者。

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