8月4日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。有记者提问：3日，七国集团外长和欧盟外交与安全政策高级代表发表联合声明。外交部对此有何回应？

华春莹首先指出：“七国集团外长的这份声明让人有时空混乱的感觉，这几个国家的外长显然还以为自己生活在120多年前的八国联军的时代。今日世界早已不是帝国主义列强可以在中国大地上耀武扬威、为所欲为的世界，今天的中国也不是100多年前任人欺负、任人宰割的旧中国，他们的列强梦应该醒醒了！”

华春莹强调了四点：第一，中国有权维护主权和领土完整。当前台海局势持续紧张，根本原因是美方不顾中方强烈反对和严正交涉，纵容美国政府三号人物乘坐美国军机窜访中国台湾地区。这严重损害国际关系基本原则，严重损害中国主权领土完整。中方早已反复、明确表明坚决反对的严正立场，并且强调中方坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，绝不会为任何形式的“台独”势力留下任何空间。如若美方一意孤行，由此造成一切后果由美方全部负责。

勿谓言之不预也。美方恶意挑衅在先，中方正当防卫在后。面对公然侵犯中国主权和领土完整的各种挑衅，中方采取反制措施都是正当的，也必然是坚决的、有力的。对此，世界看得非常清楚。上百个国家已经在第一时间发出了公正的声音，强调应该坚持一个中国原则，支持中方维护自身主权和领土完整。如果这几个国家真的关心台海和平统一，他们就应该早一点劝美方不要对中国采取危险鲁莽、不负责任的挑衅。佩洛西窜访台湾之前，他们装聋作哑默不作声，现在却跳出来对中国采取这一行动横加指责，他们的虚伪和丑陋的嘴脸暴露无遗。

第二，一个中国原则是七国同中国建交的重要政治基础。中方一贯坚决反对建交国与台湾地区进行任何形式的官方往来。七国政府的立法机构负责人理应遵守政府承认和承诺的外交政策。如果有关国家政府对其违反本国外交政策行为无所作为，放任自流，只能证明其政治功能治理无效，在国际上背信弃义。在最严重的问题上玩弄文字游戏或者是偷梁换柱，没有任何意义，也不会有任何效果。

第三，一个中国原则只有一个版本一种含义，那就是世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这是1971年第二十六届联大通过的第2758号决议明确规定的，是国际关系基本准则，也是包括七国在内的181个国家同中国建立和发展外交关系的政治基础，不允许私塞任何前提后缀，也不允许任何歪读、曲解。

第四，无论从历史还是现实看，以美国为首的七国集团成员都是侵略胁迫的形象代言人。说到“侵略”或者“胁迫”，这顶帽子还请七国集团的国家自己来戴。这七国不要忘了，他们也代表不了国际社会，他们的观点只是极少数。正如新加坡学者马凯硕日前指出的，七国集团在国际上大搞专制独裁，这一点在这个声明当中也得到充分的体现。

华春莹最后说：“我想再次提醒这7个国家的外长，现在已经是21世纪的第三个10年了，如果脑子还停留在100多年前，是要出问题的。”

（总台央视记者 赵晶 杨毅）

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