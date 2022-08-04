在今天（4日）下午的外交部例行记者会上，有记者提问时称，日前有美国官员称“目前台海局势和中美关系紧张的责任完全在中方”。

对此，发言人华春莹首先指出：“美方有关言论是典型的颠倒是非，贼喊捉贼，反映了美方一贯的霸道和蛮横无理。”

华春莹表示，我想请美方回答四个问题：第一，什么是台湾问题的现状？事实一清二楚明明白白，那就是两岸同属一个中国，台湾是中国领土的一部分，两岸虽然长期政治对立，但是中国的国家主权和领土完整从未分割，这是台海问题的真正现状。

第二，谁在制造台海危机？美方和“台独”势力勾连挑衅，这是导致台海局势紧张的根本原因。近年来民进党当局放弃了体现一个中国原则的“九二共识”，企图“倚美谋独”，而美方出于干扰和阻碍遏制中国发展进程的战略目的，不断歪曲、虚化、掏空一个中国原则，企图玩弄“台湾牌”，“以台制华”，不断提升美台接触水平，持续加大对台军售。佩洛西冒天下之大不韪窜访台湾，造成美台实质关系严重升级，严重违反美国政府在台湾问题上对中国政府作出的承诺，严重违反国际关系的基本准则，严重侵犯中国的主权和领土完整。

第三，谁应该对台海紧张事态负责？中方已经反复明确表明佩洛西窜台的严重性、危害性，并且明确指出由此造成的一切后果由美方负责承担，勿谓言之不预。但美国政府和佩洛西唱双簧，一意孤行。美方恶意挑衅在先，中方正当防卫在后，中国政府有权采取一切必要正当行动，坚决捍卫国家主权和领土完整。

第四，谁在改变台海现状？美方以25年前的错误先例为由，为佩洛西窜台狡辩，中方早已严肃指出，以前的错误不能成为美方错上加错的借口。中国是善于总结历史经验教训的国家，我们绝不允许美方继续以“切香肠”方式步步蚕食、虚化、掏空一个中国政策，绝不允许美方以任何理由和借口寻求逐渐改变台海现状。

华春莹最后再次强调：“当前台海局势出现任何紧张，都是美方一手造成的，其根源都是佩洛西出于一己私利，一意孤行，执意窜台，严重违背一个中国政策。如果没有佩洛西窜台事件，就不会走到今天的局面。对此，很多国家和很多媒体都有十分清楚、客观和正确的认识，也都以不同方式向美方提出了警告。美方如果真心维护台海和平稳定，最重要、最关键的是言行一致、不折不扣地恪守一个中国原则，遵守中美三个联合公报。”

（总台央视记者 赵晶 杨毅）

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