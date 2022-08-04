在今天（4日）下午的外交部例行记者会上，有记者就中方进行的军演相关问题提问。

对此，发言人华春莹指出，关于有关军演的具体问题，请向军方询问。我想告诉你的是，中方已经多次表明坚决反对佩洛西窜台立场，并且指出如若成行将严重违反一个中国原则，严重侵犯中国主权和领土完整，中方必将采取坚决有力措施应对，一切后果由美方承担。勿谓言之不预。

华春莹重申，台湾是中国领土不可分割的一部分，中国军队在中国台湾岛附近海域开展军事演训活动，是维护国家主权和领土完整的必要和正当举措，是反制“台独”分裂势力和外部势力干涉的必要和正当的举措。中方有关部门已经事先发布安全提醒和航行警告。中方有关做法符合国际法和国际惯例。

华春莹介绍，王毅国务委员兼外长今天上午刚刚在金边出席东亚合作系列外长会期间，就美方侵犯中国主权的挑衅行为阐明了中方的立场。王毅表示，佩洛西的表演是美国政治、美国外交和美国信誉的再一次破产，证明美国是台海和平的最大破坏者、是地区稳定的最大麻烦制造者，证明美国的“印太战略”极具对抗性和危害性，证明美国对国际规则的虚伪与双标。如果中方不对美方这种狂躁、不负责任及不理性的行径予以坚决抵制，尊重主权和领土完整的国际关系准则将成为一纸空文，各种分裂分子和极端势力将会变本加厉，本地区得来不易的和平稳定局面就会受到严重的损害。

王毅还强调，这次事件是美方一手策划和挑起的，前因后果一清二楚，是非曲直一目了然。为了避免这场强加于中国的危机，中方作出了最大程度的外交努力，但同时我们绝不会容许任何危害中国核心利益和民族复兴进程的行为，绝不会坐视美国打“台湾牌”服务国内的政治和政客的私欲，绝不会姑息在本地区制造紧张、挑动对抗和策动分裂。中方当前和今后采取的综合措施是必要的、及时的防守反制是经过慎重考虑和认真评估的，旨在维护国家主权和安全，符合国际法和国内法，是对挑衅者的警示，也是对地区稳定和台海和平的维护。

各方应该认清当前危机的肇因和实质，共同反对美方的冒险与挑衅，继续支持中方的正当立场与举措，共同维护地区和台海和平。

（总台央视记者 赵晶 杨毅）

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